Egyre emelkedik az aszálykáros területek nagysága

Míg a július 15-i kezdőnappal indult 29. héten csaknem 10 ezer, a 30. héten 18,6 ezer, addig a 31. héten már csaknem 29 ezer hektárral emelkedett az aszálykárra bejelentett területek nagysága, amely így augusztus elejére összességében elérte a 75 ezer hektárt – közölte Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár. A 2022-es aszályos év ugyanezen időszakában már több mint egymillió hektár aszálykárt regisztráltak az elektronikus bejelentőfelületen, ugyanis két éve nemcsak a tavaszi, hanem a vegetációs időszak korábbi szakaszában már az őszi kultúrák is számottevő kárt szenvedtek el – tette hozzá.

Nem kímélte az aszály a kukoricát / Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap

Az idei aszálybejelentések fele eddig három vármegyére – Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád – koncentrálódik, de nagy kiterjedésű kárt jelentettek már

Fejér,

Szabolcs-Szatmár-Bereg és

Pest vármegyéből is.

Az aszálykárok mintegy 80 százalékában a kukorica és a napraforgó érintett, a siló- és a csemegekukorica esetében is komoly méretű károkat tapasztalhatunk. Feldman Zsolt hozzátette, az agrárkárenyhítési rendszerhez való csatlakozás feltételei a korábbi évekhez képest nem változtak.

Az idei évtől uniós forrást is sikerült bevonni a rendszer működésébe, így

a korábbi évekhez képest jóval nagyobb, 34,8 milliárd forint áll majd biztosan rendelkezésre a kifizetések 2025. márciusi időpontjában.

Viszonyításképpen, a 2022. évi károk után a kárenyhítési alap 50,66 milliárd forintot fizetett ki a jogosult gazdálkodók számára, de ennek az összegnek eredetileg csak a negyede állt rendelkezésre az alapban, a különbözetet a kormány biztosította – hangsúlyozta az államtitkár.

Az aszály tízmilliárdokat éget el a kukoricaföldeken A kukoricával bevetett terület nagy részén legfeljebb egy hete lehet hátra a növénynek, hogy értékelhető mennyiségű csapadékot kapjon, de a forróság már az elmúlt hetekben is százmilliárdos nagyságrendű kárt okozott a növénytermesztőknek. A termelők a 2022-es történelmi aszály következményeit vizionálják.

Feldman Zsolt felidézte, 2022-ben a kárenyhítési alap révén egy díjtámogatott biztosítással rendelkező, százszázalékos kárt szenvedett kukoricatermelő hektáronként akár 250 ezer forint kárenyhítő juttatást is kaphatott, de a legalacsonyabb mértékű aszálykárt szenvedett, biztosítással is rendelkező gazdálkodó is egy hektárra vetítve 60 ezer forint kifizetésre vált jogosulttá. A biztosítással nem rendelkező és az öngondoskodás lehetőségével nem élő termelők ugyanezen esetekben az uniós szabályok okán a fenti összegek hozzávetőleg felét kaphatták csak meg kárenyhítő juttatásként.