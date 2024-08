Határ a csillagos ég: ismét elindul az űrszakemberképzés Magyarországon

Hol és hogyan lehet jelentkezni?

Az Általános Orvostudományi Kar Sport- és Űrélettani Tanszéke által koordinált Space Specialist in Life Sciences posztgraduális szakirányú továbbképzésre azok jelentkezhetnek, akik agrár-, orvos- és egészségtudományi vagy természettudományi mesterképzésben, vagyis korábban egyetemi szintű képzésben szereztek diplomát és szakterületükön legalább kétéves szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

Az online képzés a Debreceni Egyetem e-learning rendszerén keresztül, pénteken és szombaton zajlik majd, emellett gyakorlati foglalkozásokon is részt vesznek a hallgatók, például a kecskeméti katonai repülőbázison.

A posztgraduális szakirányú önköltséges továbbképzés szeptemberben kezdődik, jelentkezni augusztus 12-ig lehet,

a DE Általános Orvostudományi Kar honlapján található online adatlap kitöltésével. A felvételi elbeszélgetést augusztus 28-án tartják, a képzés pedig szeptember 20-án kezdődik.

Fejlődő hazai űripar: kiválasztották a következő magyar űrhajóst

A hazai űripar fejlődését jelzi, hogy a következő űrrepülés is egyre kézzelfoghatóbb közelségbe került. A Hunor nemzeti kutató-űrhajós programban idén tavasszal 244 fő közül kiválasztották a leendő magyar űrhajóst, Kapus Tibort is, erről a világgazdaság is írt. Kapus Tibor a tartalékos Cserényi Gyulával együtt hamarosan végigcsinálja a kiképzés utolsó fázisát: a két jelölt rövidesen elutazik az Egyesült Államokba, ahol a NASA és az Axiom Space kiképzésén vesznek részt.