Itt az újabb inflációs sokk? Az elemzők már drágulási hullámról beszélnek

Nem megnyugtatók az inflációs folyamatok

Az ING Bank elemzője szerint az előző hónapokkal ellentétben most a nem maginflációs tételek is inkább felfelé húzhatták a pénzromlás mértékét, vagyis érdemi különbségre nem lehet számítani a fő- és a maginflációs mutató között. Ez utóbbi is 0,7 százalékos havi rátát mutathat, ami a tavalyi alacsony bázis miatt jókora megugrást hozhat az éves bázisú indexbe, egészen 4,6 százalékig.

Szerinte mindez jól mutatja, hogy az inflációs folyamatok továbbra sem feltétlenül megnyugtatók.

Sőt, a következő hónapokban az alapvető inflációs folyamatok az erősödés irányába mutatnak, és az év végére akár 5,5 százalék körül is alakulhat mindkét fontosabb inflációs rátánk.

A júniusi inflációs jelentésben az MNB ennél némileg moderáltabb inflációval számolt júliusra, vagyis a friss adat – ha megfelel a várakozásunknak – már nem igazán engedhet teret az MNB-ben egy újabb kamatvágásra. Ráadásul a mostani, meglehetősen turbulens piaci környezetben sem biztos, hogy érdemes módosítani a kamatokon, mert nagyon könnyen darázsfészekbe lehet nyúlni – vélekedett az ING Bank elemzője, aki azért megjegyezte, hogy a második negyedéves GDP-adat némileg mérsékli annak a valószínűségét, hogy év végére durván elszálljon az infláció, így az év egészét figyelve 4,1 százalékos átlagos árszínvonal-emelkedéssel kalkulál az ING Bank.

Az élelmiszerárak kordában vannak tartva

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy júliusban az üzemanyagárak havi alapon emelkedtek 3,7 százalékkal, ami így 0,2 százalékpontot megmagyarázhat a havi rátából. Az elmúlt hónapok stagnálása után kismértékű emelkedést mutathatnak az élelmiszerárak is, a kötelező akciózás kivezetésével a kereskedőknek a korábbi árstopos termékeket sem kell már beszerzési áron értékesíteniük.

Az élelmiszer-infláció még így is visszafogja az áremelkedést, tekintve, hogy a mezőgazdasági árak és az ipari termelői árak is csökkenést mutatnak éves bázison.

Ezenfelül a szolgáltatások esetében is folytatódhattak az elmúlt időszakban megszokott havi átárazások, illetve a korábbi évek trendjei is erre utalnak.

Tovább gyorsulhat az infláció az év második felében

Molnár Dániel szerint a következő hónapokban is gyorsulhat kismértékben az áremelkedési ütem, ebben elsősorban a bázishatások játszanak majd szerepet, a tavalyi év második felét jellemző, havi alapú árcsökkenések kiesnek majd a bázisból, ami visszafogott áremelkedés mellett is gyorsulást eredményez az éves rátában. Még ezzel együtt is éves átlagban 4,2 százalék lehet az infláció, és jövőre 3,5 százalékra lassulhat. Az előrejelzés kapcsán a legnagyobb kockázatot továbbra is az üzemanyagárak jelentik, kérdés, hogy a Közel-Keleten sikerül-e megelőzni az eszkalációt, amely a világpiaci olajárakra is negatív hatást gyakorolna.