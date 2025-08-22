Deviza
EUR/HUF395.1 -0.32% USD/HUF336.7 -1.35% GBP/HUF455.79 -0.46% CHF/HUF420.52 -0.34% PLN/HUF92.75 -0.43% RON/HUF78.18 -0.3% CZK/HUF16.1 -0.18% EUR/HUF395.1 -0.32% USD/HUF336.7 -1.35% GBP/HUF455.79 -0.46% CHF/HUF420.52 -0.34% PLN/HUF92.75 -0.43% RON/HUF78.18 -0.3% CZK/HUF16.1 -0.18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,513.1 -0.55% MTELEKOM1,964 -0.81% MOL2,950 -1.93% OTP30,720 +0.03% RICHTER10,690 -0.56% OPUS576 -0.86% ANY7,920 +0.51% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,280 +1.54% BUMIX9,232.54 +0.15% CETOP3,510.65 -2.71% CETOP NTR2,187.37 -2.74% BUX105,513.1 -0.55% MTELEKOM1,964 -0.81% MOL2,950 -1.93% OTP30,720 +0.03% RICHTER10,690 -0.56% OPUS576 -0.86% ANY7,920 +0.51% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,280 +1.54% BUMIX9,232.54 +0.15% CETOP3,510.65 -2.71% CETOP NTR2,187.37 -2.74%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
BYD Auto
ZalaZONE
beruházási keretprogram 2035
Zalaegerszeg
beruházás
fejlesztés

A járműipart is jól megtankolja a kormány – így profitálhat a Byd is a milliárdokból

A napokban tette közzé tízéves fejlesztési terveit a kormány. A ZalaZone járműipari tesztpálya fejlesztésére több mint hétmilliárd forintot szánnak ebben az időszakban.
VG
2025.08.22, 17:29
Frissítve: 2025.08.22, 17:56

A napokban jelent meg a következő tíz év fejlesztési tervét taglaló kormányhatározat, melyből kiderül, milyen beruházásokkal tervez 2035 végéig az Orbán-kabinet. A Magyar Közlönyben megjelent rendeletet Orbán Viktor miniszterelnök jegyzi, és tartalmaz egy vaskos listát „1. melléklet az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény szerinti ágazati beruházási tervek és a 2035. december 31. napjáig szóló állami beruházási keretprogram elfogadásáról szóló kormányhatározathoz” címmel. A Világgazdaság a héten már elkezdte ízekre szedni a beruházási keretprogram dokumentumát, amelyben tízéves keretprogramba gyűjtötték össze a tervezett magyarországi beruházásokat.

ZalaZONE, autó, tesztpálya
Újabb jelentős fejlesztések várhatók a ZalaZone járműipari tesztpályán / Fotó: Katona Tibor

A több száz beruházásból több is kötődik az autóiparhoz, és a Zalaegerszegen található járműipari tesztpálya további fejlesztésére is jelentős összeget fordít a kormány. A ZalaZone Tudományos és Innovációs Park kialakítására és fejlesztésére a 2025. január 1. és 2030. december 31. közötti időszakban 7 164 360 000 forintot, vagyis több mint hétmilliárd forintot költ a kormány. A Közép-Európában is egyedülállónak  számító járműipari komplexum fejlesztését a Magyarországon működő autógyárak tevékenysége és fejlesztési tervei is indokolják.

A BYD számára is előnyös lehet a ZalaZone fejlesztése

Májusban Budapestre látogatott Vang Csuan-fu, a BYD vállalat elnök-vezérigazgatója, akit Orbán Viktor miniszterelnök a karmelita kolostorban fogadott. A látogatás több volt, mint egy protokolláris esemény, ugyanis a magyar és a kínai fél stratégiai együttműködési megállapodást írt alá, továbbá bejelentették, a szegedi gyár után Magyarországra jön a BYD európai fejlesztési központja is.

A központ helyszíne a Budafoki út 91–93. szám alatt található IP West irodaház lesz, amelyet a távol-keleti cég nemrégiben megvásárolt.

A beruházás összértéke 100 milliárd forint, amihez a kormány 20 milliárd forint támogatást nyújtott. A fejlesztési központban összesen kétezer új munkahely jön létre, aminek a 90 százalékát felsőfokú végzettségű munkavállalók fogják betölteni, akik alapvetően mérnöki végzettséggel rendelkeznek.

Valószínűleg a budapesti fejlesztési központnak köszönhető, hogy a közelmúltban a Nürburgringen végzett teszteken a BYD elektromos autója már magyar rendszámmal száguldozott. És minden bizonnyal a kínai autógyár számára is fontos, hogy lesz Magyarországon is az autói tesztelésére használható infrastruktúra, kapacitás és szakembergárda.

Az elmúlt napokban rossz hírek is érkeztek a magyarországi járműipari tesztpályát üzemeltető cégről, de ezek nem a hazai tevékenységét érintik. A ZalaZone tesztpálya fontos szereplője, az osztrák AVL története legnagyobb létszámleépítésére készül: 350 munkahelyet szüntetnek meg Grazban, ami a dolgozók 8 százalékát érinti. A cég szerint a döntés célja a versenyképesség megőrzése, miközben továbbra is az elektromobilitásba, a hidrogéntechnológiába és a fenntartható energiába fektetnek.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu