Deviza
EUR/HUF395.1 -0.32% USD/HUF336.7 -1.35% GBP/HUF455.79 -0.46% CHF/HUF420.52 -0.34% PLN/HUF92.75 -0.43% RON/HUF78.18 -0.3% CZK/HUF16.1 -0.18% EUR/HUF395.1 -0.32% USD/HUF336.7 -1.35% GBP/HUF455.79 -0.46% CHF/HUF420.52 -0.34% PLN/HUF92.75 -0.43% RON/HUF78.18 -0.3% CZK/HUF16.1 -0.18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,513.1 -0.55% MTELEKOM1,964 -0.81% MOL2,950 -1.93% OTP30,720 +0.03% RICHTER10,690 -0.56% OPUS576 -0.86% ANY7,920 +0.51% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,280 +1.54% BUMIX9,232.54 +0.15% CETOP3,510.65 -2.71% CETOP NTR2,187.37 -2.74% BUX105,513.1 -0.55% MTELEKOM1,964 -0.81% MOL2,950 -1.93% OTP30,720 +0.03% RICHTER10,690 -0.56% OPUS576 -0.86% ANY7,920 +0.51% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,280 +1.54% BUMIX9,232.54 +0.15% CETOP3,510.65 -2.71% CETOP NTR2,187.37 -2.74%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
természeti katasztrófa
Románia
Gorj megy
földrengés

Földrengés rázta meg Romániát: 4,2-es erősségű mozgást mértek Gorj megyében

A jelenség nem járt pusztítással, de a térség történelme figyelmeztető: 4,2-es erősségű földrengést rögzítettek a romániai Gorj megyében.
VG/MTI
2025.08.22., 17:11
Fotó: Shutterstock

Közepes erősségű földrengést észleltek péntek délután Romániában, Gorj megyében. Bár károkról nem érkezett jelentés, a térségben tavaly még súlyosabb rengések okoztak épületkárokat és lakossági pánikot.

földrengés
A romániai Gorj megyében 4,2-es erősségű földrengést rögzítettek / Fotó: Shutterstock

A román Országos Földtani Intézet közölte: helyi idő szerint 14 óra 18 perckor 4,2-es erősségű földmozgást mértek Zsilvásárhelytől 15 kilométerre, 15 kilométeres mélységben. 

Az első becslések még 4,4-es magnitúdót jeleztek, ám a későbbi pontosítás alacsonyabb értéket mutatott.

A katasztrófavédelem jelentése szerint nem történt kár, az intézmény közösségi oldalán inkább emlékeztette a lakosságot arra, hogyan kell viselkedni földrengés idején.

A térségben nem ismeretlenek a rengések: 2023 februárjában 5,2–5,7-es erősségű földmozgások következtek be, amelyek száz épületben okoztak repedéseket, megrongáltak több járművet és iskolaépületet, az oktatást is szüneteltetni kellett.

Egyre gyakoribbak a földrengések Romániában

Az ország földrajzi adottságai miatt régóta kiemelt szeizmikus övezetnek számít. A legnagyobb a veszély a Vrancea-térségben, ahonnan mélyről induló rengések évszázadonként legalább kétszer okoztak súlyos pusztítást Bukarest környékén. Az utolsó nagy tragédia 1977-ben történt: a 7,2-es erősségű földrengés több mint 1400 ember életét követelte, és több mint 11 ezren megsérültek.

Most ugyan nem következett be hasonló katasztrófa, de a pénteki rengés is emlékeztet arra, hogy Románia a kontinens egyik leginkább veszélyeztetett térsége marad.

Veszélyben Románia, óv a magyar miniszter: nagy földrengés csaphat le

A román fejlesztési miniszter szerint nem az a kérdés, hogy lesz-e földrengés, hanem az, hogy mikor. Cseke Attila azt is elmondta, hogy a kormány segíti a felkészülést a földrengésre.

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
orosz olajexport

Újabb támadás a magyar energiaellátás ellen: az ukrán akció miatt öt napra leáll a Barátság kőolajvezeték – Szijjártó uniós fellépést sürget Kijevvel szemben

Szijjártó Péter szerint a helyzet most súlyosabb, mint korábban, mert rakétákat is bevetettek a vezeték ellen.
2 perc
török líra

Terjed az olasz átok, hirtelen megroppant a turizmus még egy népszerű országban, ahol extra riasztó körülmény jelentkezett

Az erősödő líra és a magas árak egyre több látogatót tartanak vissza, miközben Ankara továbbra is rekordbevételt remél a turizmustól.
3 perc
Energiewende

Németország energiarendszere szétverése után visszafordul a gázerőművek felé, de honnan lesz a gáz?

A 2035-re megcélzott karbonmentességről nem mondanak le.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu