GVH: az árrésstop eredményes

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) visszautasítja, hogy az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) közvetlenül, illetve a médián keresztül politikai nyomásgyakorlásra próbálja felhasználni a versenyhatóság gyorsított ágazati vizsgálatairól szóló, még nem lezárt jelentéstervezeteit – közölte a GVH.
Az OKSZ szerint az inflációt nem a kiskereskedelmi árrés okozza, míg az árrésstop súlyos károkat okoz. A GVH válaszában leszögezte: a hivatal gyorsított ágazati vizsgálataiból nem vonhatók le az OKSZ közléseiben megfogalmazott következtetések.
A GVH nem tett és nem is tesz javaslatot az árréscsökkentés kivezetésére, mivel a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálataiból és az online Árfigyelő adataiból az látszik, hogy az árréscsökkentés segített a fogyasztóknak.
Orbán Viktor márciusban jelentette be, hogy harminc alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10 százalékot, így kíván véget vetni a kormány az élelmiszerek túlárazásának. Később az árrésstopot kiterjesztették a háztartási cikkekre is, összesen 30 darab termékkategóriára, ami több ezer terméket jelent.
Május végén a kormány úgy döntött, hogy augusztus 31-ig meghosszabbítják az árrésstopot, ma a kormányfő a Harcosok Klubja Facebook-csoportban jelentette be, hogy ismét meghosszabbították az árrésstopot, vagyis Orbán Viktor a határidő lejárta előtt egy héttel közölte a döntést.
A Központi Statisztikai Hivatal által nyilvánosságra hozott friss inflációs adatról megszólaló elemzők egyöntetűen arról beszélnek, hogy a drágulási ütem magasabb a várakozásnál, így nem várható az alapkamat csökkenése a közeljövőben.
Terjed a magyar példa, ősszel Szerbiában is jön az árrésstop, több ezer termékre
Belgrádnak elege lett abból, hogy az élelmiszer-kiskereskedelemben átlagosan 40 százalékos árréssel dolgoznak a kereskedők. A szerb árrésstop több ezer termékre terjed majd ki, azt várják tőle, hogy 15-20 százalékkal csökkennek az árak.
