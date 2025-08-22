Rémítő lesz, ha elterjed: Kínában strandokat tarol az "arckini" – kelendő az arckendő

A divat változik, de a globális felmelegedés örök: néha új és furcsa ruhadarabok is népszerűvé válhatnak egy pillanat alatt – legfőképp a közösségi média segítségével. Kína egyre növekvő vásárlói igényekkel fordul az „arckini” felé. Már-már trenddé nőtte ki magát a ruhadarab viselése, amely napvédő funkciót lát el, népszerűsítve és bohókássá szelídítve a korábban bankrablókra jellemző darabot — számolt be a The Economist.

Ellepte a kínai strandokat az új trend: az arckini / Forrás: Fox News

A labubukhoz hasonlóan felkapott lett az arckini is Kínában. Egy már virágzó iparágra épült a trend, amely ultraibolya (UV) sugárzás elleni védelmet nyújtó kiegészítőket kínál. A pandémia idején használt sebészeti maszkokkal ellentétben a napvédő maszkok mosható, szintetikus anyagból készülnek. Néhány csak az arc alsó részét fedi, mások a homlokig, nyakig és mellkasig érnek. Áruk néhány dollártól közel 50 dollárig terjed.

Kína robbanó piaca az UV-szűrő ruházat

Az UV-védő ruházati cikkek értékesítése Kínában tavaly körülbelül 80 milliárd jüan (11 milliárd dollár) összeget hozott. A Daxue Consulting kutatócég szerint a nőknek szánt arckinik értékesítése júliusig körülbelül 50 százalékkal nőtt az év során. A férfiak körében népszerűbb UV-védő ingujjak értékesítése megduplázódott.

A közelmúltig az arckinik főként a strandokon voltak használatosak, és gyakran idősebb nők viselték őket, akik úszás közben nem akartak lebarnulni. A világjárvány és az általa előidézett széles körű maszkhasználat hozzájárult népszerűségük növekedéséhez. Az elmúlt években az arckinik az olcsó, rosszul tervezett, időseknek célzott termékekből divatos árucikkekké váltak, amelyeket főként fiatalabb fogyasztók vásárolnak. Laj Ming Ji, a Daxue Consulting munkatársa szerint ma már az emberek olyan maszkokat keresnek, amelyek illenek az irodai ruházatukhoz vagy a szabadtéri felszerelésükhöz. Sok nő a maszkokat a bőrápolási rutin részének tekinti, amelynek célja, hogy segítsen megőrizni a szép, világos arcszínt és bőrtónust.

A kommunista párt nem ért egyet

A Beneunder vállalat Sencsenben hatalmas profitot termelt, ennek mintájára már számos nagy kínai sportruházati márka is arckinigyártásba kezdett. A Kínai Kommunista Párt azonban nem helyesli ezt a divatot. A párt saját lapja nemrégiben sajnálkozott a „napvédelem okozta szorongás” terjedése miatt. Úgy vélik, hogy a bőr védelméhez szükséges eszközökkel egészségtelen az emberek kapcsolata. Európában egy évszázadon át hódítottak a gallérok, amelyek hasonló funkcióval rendelkeztek, így nem lehet tudni, hogy meddig tombol még Ázsiában az arckiniláz.