MÁV: Lázár János elárulta, hogyan alakítja át a társaságot – új világ jön

Jön az egységes menetrend a MÁV-nál

A miniszter leszögezte, hogy az infrastruktúrára és a járművekre is fognak költeni egy csomó pénzt. Csakhogy az emberről kell szóljon minden közszolgáltatás, ennek jegyében pedig komoly változásokat terveznek a tömegközlekedésben.

Bejelentette, hogy január egytől egységes menetrend lép életbe.

Menetrendi korrekciókat is említett, illetve aláhúzta az applikáció jelentőségét. Vasúti járműveket és buszt is fognak vásárolni, hogy megfelelően ki tudják szolgálni a közlekedőket. Lázár János azonban egy furcsaságra is rámutatott. „Persze, értem az összes kritikát, de valamilyen érdekes rendszer ez. Mindenki gyaláz, közben 30 százalékkal nő az utasszám. Tavaly 600 millió volt, az idén 800 millió utazás lesz. Ezt nem sikerként, felelősségként élem meg” – jegyezte meg.

Szerinte ez alapvetően két okra vezethető vissza. A tömegközlekedés olcsósága és az üzemanyag drágasága. Példaként hozta, hogy 1850 forintból be lehet utazni az országot egy diáknak, ezzel pedig nem tud más versenyezni. „Ez fáj sokaknak, hogy az utas van a fókuszban a vas helyett. Számomra az utasról szól történet”.

Lázár János az embereket kiszolgáló, profi szolgáltatóvállalatot szeretne csinálni a MÁV-ból. Hogy mi történik a háttérben, az is nagyon fontos, de az utas legyen mindig a legfontosabb. Ez minden kérdésre a válasz.

A fent idézett gondolatmenet a MÁV-ról az alábbi videón tekinthető meg 46 perctől.