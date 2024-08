Most kezdődik az őrület az albérletpiacon – szinte reménytelen helyzetben a magyar egyetemisták

Ezekben a napokban indulhat be a roham a fővárosi lakáspiacon az albérletekért, ám az egyetemi tanulmányaikat éppen megkezdő vagy folytató magyar fiatalok koránt sincsenek könnyű helyzetben. A Covid óta jelentősen nőttek az árak, ma már a belvárosban lehetetlen 200 ezer forint alatt bármilyen albérletet találni, a jő minőségű ingatlanokért pedig simán elkérnek 300 ezer forintot Budapest belső kerületeiben. Mindezt annak ellenére, hogy a lakásállomány bővült az elmúlt években, és a Covid alatt még a belvárosi lakások népszerűsége is jelentősen csökkent.

Most kezdődik az őrület az albérletpiacon – reménytelen helyzetben a magyar egyetemisták / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Elmaradt a nagy roham eddig, kivártak az egyetemisták

Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az albérletszezon évről évre enyhül, mert a tulajdonosok próbálják hosszú távra kiadni a lakásokat, pont azért, hogy kiküszöböljék a nagyobb hullámokat. Szerinte nagyon nehéz helyzetben vannak az egyetemisták, ugyanis nemcsak a hallgatók, hanem turisták, munkavállalók részéről is erőteljes kereslet van a megfizethető ingatlanokért. Mivel a kínálat sem megfelelő, ezért a legjobb albérleteket nagyon gyorsan elvitték.

Benedikt Károly szerint ők maguk azt várták emiatt, hogy gyorsabban reagálnak majd a magyar egyetemisták, és akit már felvettek valamelyik városba és tudta, hogy hol fog tanulni, az egyből nekiáll lakást keresni.

Ez eddig elmaradt, mivel sokan várták, hogy az árak idővel csökkenni fognak. Szerintünk ez azonban nem fog bekövetkezni

– vélekedett, hozzátéve, hogy a lakáskiadók is látják, hogy van érdeklődés, emiatt pedig biztosan nem fogják az árakat mérsékelni. Mindenesetre augusztus utolsó hetében így is megindulhat a roham, amikor kiderül, hogy kit vettek fel és maradt le a kollégiumról helyhiány miatt.

Budapesten a belvárosban 200 ezer forint alatt már nincs albérlet

Az Ingatlan.com legutóbbi felmérése szerint júliusban is folytatódott a drágulás az országos és a budapesti albérletpiacon, egyben ez a főszezon kezdetét is jelentette a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése miatt. Ez is meglátszik a drágulás mértékében, míg országosan az egy hónappal korábbihoz képest 1,8 százalékkal nőttek, addig Budapesten pedig 9,3 százalékos volt az áremelkedés. Ezzel együtt nagy eltérések láthatók a fővárosban és a vidéki viszonylatban is. Míg a vármegyeszékhelyeken 110 ezer és 230 ezer forint között szóródtak az átlagos lakbérek, addig Budapesten kiadásra kínált lakóingatlanok esetében az átlagos bérleti díja már 250 ezer forint.