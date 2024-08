Pótfelvételi ponthatárok: most sem volt egyszerű bejutni az állami ösztöndíjas képzésekre

Nyilvánosságra hozták a pótfelvételi ponthatárokat – tájékoztatott a Felvi.hu. A pótfelvételi eljárás lehetőséget biztosít azoknak, akik korábban nem, vagy nem sikeresen pályáztak felsőoktatási intézménybe, hogy mégis megkezdhessék tanulmányaikat a 2024-es tanévben. A jelentkezők az E-felvételi felületén is megtekinthetik az eredményüket.

Megjelentek a pótfelvételi ponthatárok, kiderült, kit hová vettek fel / Fotó: Kovács Anikó

Kihirdették a pótfelvételi ponthatárokat

Csütörtök délután megjelentek az egyetemek által meghúzott ponthatárok és a pótfelvételizők közül sokaknak már befutottak az értesítések sms-ben is arról, hogy bejutottak a megcélzott képzésre.

Bár a meghirdetett képzések többsége önköltséges volt, akadtak a legnépszerűbb szakok esetében is állami ösztöndíjas férőhelyek, amiken ezúttal is magas ponthatárokat húztak

– számolt be az Eduline.

Hogyan alakultak a ponthatárok?

A 2024-es általános felvételi eljárás öt legnépszerűbb, pótfelvételin is meghirdetett alapszakán, önköltséges (ANK) vagy állami ösztöndíjas (ANA) formában meghirdetett képzéseken, az alábbi módon alakultak a ponthatárok:

gazdálkodási és menedzsment

ELTE (ANK): 351

DE (ANK): 265

BGE (ANK): 274

Corvinus (ANK): 410

pszichológia

IBS (ANK, angol nyelven): 359

PTE (ANK, angol nyelven): 386

kereskedelem és marketing

ELTE (ANK): 372

ÓE (ANK): 275

PE (ANK): 264

mérnökinformatikus

BME (ANA): 340

SZTE (ANA): 425

nemzetközi gazdálkodás

ELTE (ANK): 398

BGE (ANK): 274

BME (ANK): 361

Nem mindenhol kellett magas pontszám

Míg egyes szakokon akár 400 pontot is el kellett érni a sikeres felvételihez, akadtak olyan képzések is, ahová minimális pontszám is elegendő volt. A Dunaújvárosi Egyetemen az önköltséges nappali tagozatos alapképzések közül kommunikáció- és médiatudomány szakra 136 pont, műszaki menedzser képzésre 130 pont, míg gazdaságinformatikusi szakra mindössze 131 pont kellett a bejutáshoz. Az Edutus Főiskolán is csak 132 pontra volt szükség, hogy valakit felvegyenek önköltséges, nappali tagozatos kereskedelem és marketing szakra.

Sokan jelentkeztek a pótfelvételire is

Mint korábban a Világgazdaság is megírta, 17 ezernél is többen jelentkeztek a 2024-es pótfelvételin valamelyik magyar egyetemre. Bár túl sok állami ösztöndíjas hely nem volt, a pótfelvételizők 44 százaléka mégis valamilyen állami ösztöndíjas szakot jelölt meg, kétharmaduk alapszakot. Mesterképzésre a jelentkezők 15 százaléka felvételizett.