Viharos vizeken: hogy lesz ebből itthon növekedés, ha Németország és Amerika recesszióban?

Egyre inkább úgy tűnik, árral szemben kell úsznia a magyar gazdaságnak, ha talpon akar maradni, miután a külső környezet egyelőre semmilyen formában nem támogatja a növekedés helyreállását. Az elemzők szerint így is jobban nézhet ki a jövő évünk, ha belépnek a termelésbe a most épülő ipari kapacitások, bár az is igaz, nem egy-egy nemzetgazdaság teljesítményétől, hanem sokkal inkább a Magyarországon gyártott termékek keresletétől függ, hogy mire lesz képes a magyar gazdaság.