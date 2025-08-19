Kiderült, milyen időnk lesz az augusztus 20-i ünnepnapon

Augusztus 20-án, szerdán egészen estig napos, gomolyfelhős, csapadékmentes időre kell készülni, kora estétől azonban az ország északnyugati felében nő a záporok, zivatarok esélye – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán kedden.

Várhatóan száraz időnk lesz augusztus 20-án / Fotó: Kállai Márton / MW

Az előrejelzés szerint az északnyugat felől közeledő hidegfront előterében a nemzeti ünnepen napközben még száraz légtömeg alakítja Magyarország időjárását, majd estétől egy úgynevezett meleg, nedves szállítószalag hatására az ország északnyugati felén már labilizálódik a légkör.

A HungaroMet szerint tehát augusztus 20-án egészen estig napos, gomolyfelhős, csapadékmentes időre kell számítani élénk déli, délnyugati széllel,

a csúcshőmérséklet 29–34 Celsius-fok között alakul.

Azonban a nap második felében nyugat felől már vastagabb felhőzet érkezik, és kora estétől az ország északnyugati felében már növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye. Összességében azonban éjfélig még kevés helyen fordulhatnak elő azokban a vármegyékben is, ahol figyelmeztetés van érvényben zivatarra. Az előrejelzés szerint az esetleges zivatarokat lokálisan intenzív csapadék és szélerősödés is kísérheti.

A HungaroMet Zrt. szerdára Somogy, Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest és Nógrád vármegyére elsőfokú (sárga) figyelmeztetést adott ki zivatar kialakulásának veszélye miatt.