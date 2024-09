Erődemonstrációra készül a BYD Párizsban

A konnektorról tölthető személygépkocsik (New Energy Vehicle, NEV) világelső gyártója, a BYD is részt vesz az október 14-én kezdődő Párizsi Autószalonon. A Szegeden óriásgyárat építő kínai vállalat kimondott célja a párizsi Porte de Versailles-ban, hogy egyrészt tovább erősítse elkötelezettségét, másrészt bővítse és megszilárdítsa jelenlétét Európa, valamint a világ egyik legfontosabb és legnagyobb piacán.

BYD YangWang U8: a tank, amely úszni is tud / Fotó: BYD

És erre most minden lehetősége megvan, mert a francia újautó-piacnál Európában csak a német teljesített rosszabbul augusztusban, miután Németországban 27,8, Franciaországban pedig 24,3 százalékkal zuhant az értékesítési volumen.

A BYD a franciaországi eseményen a nagyközönség elé tárja a létező modellpalettája mellett a kontinensre érkező új termékét, illetve a luxuskategóriába tartozó technológiai zászlóshajóját, a YangWang U8-at.

A kínai gyártó az európai megjelenése óta egyébként összesen hat, tisztán elektromos hajtású típust vezetett be:

az Atto 3-at (kompakt SUV),

a Hant (felső-középkategóriás szedán),

a Tangot (felső középkategóriás SUV),

a Dolphint (kompakt ötajtós),

a Sealt (középkategóriás szedán) és

a Seal U-t (középkategóriás SUV).

Lapunk már korábban beszámolt a BYD YangWang U8 óriás terepjárójáról, melynek négy kerekét külön villanymotor hajtja, ezáltal a tapadás és a nyomatékátvitel minden helyzetben pontosan kézben tartható rendkívül rövid reakcióidőkkel. A négy villanymotor teljesen független szabályozása a kormányzási jellemzőket is alapjaiban átalakítja: a jobb és bal oldali hajtás akár ellentétes irányban is járatható, így – a harckocsikhoz hasonlóan – egy helyben is képes megfordulni.

YangWang U8: a tank, amely úszni is tud

Az 5319 milliméter hosszú, 2050 milliméter széles és 1930 milliméter magas, mintegy nettó 3,5 tonnás autót 1197 lóerővel látták el, így nem meglepő, hogy a YangWang U8 3,6 másodperc alatt gyorsul százra, a végsebességét pedig elektronikusan 200 kilométer per órára szabályozták – írja a Totalcar, hozzátéve: amellett, hogy

képes tank módjára egy helyben megfordulni, még úszni is tud

– körülbelül fél óráig.