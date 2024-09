Így néz ki az első magyar Cupra – fotók

Pénteken hivatalosan elindult a Cupra Terramar sorozatgyártása az Audi Hungariánál. A sportos, merész formatervezésű SUV-t különböző motorizáltsággal gyártják Győrben, és belső égésű, illetve plug-in hibrid (eHybrid)-változatban is elérhető lesz. Közben már a magyar konfigurátorban is szerepel a Barcelonában tervezett autó indulóára: 14 985 800 forintért az 1,5 literes, négyhengeres motorral szerelt, 150 lóerős lágy hibrid verziót árulják az alapkék fényezéssel, míg 20 407 210 forintnál kezdődik a Terramar VZ, melyhez többféle hajtáslánc is elérhető.