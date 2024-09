A szülők örülnek, a diákoknak okoz kisebb gondokat a mobiltilalom az iskolában

Hogyan fogadták az új szabályt a diákok és a szülők?

A korlátozás ellen az új szabályok bevezetése előtt a diákszervezetek is felszólaltak, akik szerint a telekommunikációs eszközök használata korábban megkönnyítette a kapcsolattartást a tanáraikkal, a szülőkkel, valamint jelezték, emellett a tanórákon is számos alkalommal használták a digitális eszközöket: játékosan tanultak a telefonjaik segítségével, de dolgozatírásra is használtak bizonyos alkalmazásokat. A tanítás előtti napokban a szülők egy része a diákokhoz hasonlóan amiatt aggódott, hogy bonyolultabbá válhat a kapcsolattartás gyermekeikkel, illetve azért, mert nem látták biztosítottnak, hogy mi történik abban az esetben, ha eltűnik vagy megsérül a begyűjtött telefon.

Mik a tapasztalatok?

A kezdeti felháborodások és félelmek ellenére néhány héttel az iskolakezdés után a szülők többsége szerint működik az új rendszer.

A diákok a tanítási nap elején leadják, az utolsó tanórát követően pedig visszakapják a mobiljaikat. Sem a tárolással, sem az esetleges órai használat naplózásával nem merültek fel eddig problémák, és azt is megoldják, ha üzenni akarnak a gyerekeiknek

– írja az Eduline.

A szülők sürgős esetben felhívják a titkárságot, aki átadja az üzenetet az illetékes osztályfőnöknek, vagy közvetlenül az érintett diáknak. Ha pedig kevésbé sürgős tudnivalóról van szó, azt továbbra is messengeren vagy SMS-ben írják meg a gyerekeiknek, hiszen az utolsó tanóra után visszakapják a készülékeiket és akkor elolvashatják. Volt olyan szülő, aki úgy fogalmazott: kifejezetten örül annak, hogy az általános iskolás gyermeke nem telefonozik az iskolában.

Lassan a diákok is hozzászoknak ahhoz, hogy a szünetekben nem gyártanak videókat, a legnehezebben – úgy tudni – azokban az az iskolákban tanulók fogadják el az új rendszert, ahol korábban nem szabályozták semmilyen módon a telefonozást. Szakértők korábban arról beszéltek: nincs más megoldás, az új szabályok bevezetésénél partnerré kell tenni a diákokat.