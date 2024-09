Repülőjegy olcsón: még mindig lehet utazni pár ezer forintért Londonba, Berlinbe és még pár helyre

Egyelőre nem tudni, miért, de idén nyáron harmadával kevesebben repültek Budapestről Amszterdamba, mint tavaly, és visszaestek a londoni, illetve a ciprusi és a portugáliai nyári foglalások is – tudta meg a Világgazdaság.

Átrendeződött idén nyáron a kedvenc úti célok toplistája, az olasz városokba sokkal többen repültek, mint eddig / Fotó: Dragos Asaftei

Elmaradt idén a repülőjegyek árának sokak által prognosztizált drasztikus emelkedése, de miközben tombolt az utazási láz, az egyéni utazók száma csak szolidan nőtt, szinte stagnált, sokan utaztak irodákkal. Ennek vélhetően a járatkésések és törlések, az egyéni utazások kockázatosabb volta lehetett valamilyen részben az oka.

Az év végi utazásokat illetően óvatosan optimista a repjegy.hu oldalt üzemeltető Weco-Travel Kft. ügyvezetője, Horváth Balázs, aki lapunknak elmondta,

az őszi-téli utakra szóló foglalások száma már magasabb, mint tavaly ilyenkor volt,

a nyár végétől érzékelhetően nőtt a kereslet, akár a tavalyinál is nagyobb lehet a forgalom végül.

A legtöbb úti cél pluszban van

Az Olaszországba irányuló járatok esetében szinte minden úti célnál növekedést jelez a repjegy.hu statisztikája,

nyáron Bariba 60 százalékkal, Milánóba és Nápolyba 40 százalékkal, Rómába pedig 25 százalékkal több jegyet adtak el.

Görögország iránt is nőtt az érdeklődés, Rodoszra és Zakynthosra megduplázódott.

Spanyolország is rendkívül népszerű úti cél a magyarok körében, több mint kétszer annyi magyar repült Alicantéba, mint tavaly, és megugrott a Kanári-szigetekre eladott repülőjegyek száma is. Spanyolország térhódítását szolgálja, hogy a Ryanair és Wizz Air is repül oda.

A fapadosok is rárepültek Törökországra, leginkább Isztambul, de a tengerparti üdülőhelyek (Antalya, Izmir) is jól pörögnek.

Németország esetében ott látszik növekedés, ahol új járatok indultak, így például Stuttgart (a Wizz Air) és Frankfurt (a Ryanair) egyre keresettebb.

Az olimpia hatása egyértelmű, háromszor annyian utaztak Párizsba ekkor, noha az árak is magasabbak lettek, de nem drasztikusan, a tavaly augusztusi 110 ezerről 117 ezer forintra nőtt a retúrjegyek ára a repjegy.hu oldalán ebben az időben átlagosan.