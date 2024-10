A nehéz múlt után történelmi csúcson vannak a magyar–szerb kapcsolatok – hangsúlyozta Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök hétfőn Belgrádban, miután találkozott Sulyok Tamás magyar államfővel.

Budapest–Belgrád vasútvonal: kiderült a pontos dátum – ezen a napon adják át / Fotó: Pozsgai Ákos / Petőfi Népe

A szerb politikus a közös sajtótájékoztatón köszönetet mondott Magyarország korábbi államfőinek, illetve a magyar miniszterelnöknek, amiért mindig a jó és baráti kapcsolatok kiépítésére törekedtek Szerbiával.

Szerbia Magyarországot nemcsak politikai stratégiai partnernek tartja, hanem őszinte barátjának is

– fogalmazott. Szerinte a szerbek körében Magyarország nagyon népszerű, és a magyarokat barátaiknak tekintik.

Azért is köszönetét fejezte ki, mert Budapest támogatja Szerbia európai integrációját. Az együttműködést véleménye szerint az erős gazdasági kapcsolatok is alátámasztják: tizenkét évvel ezelőtt a kétoldalú kereskedelmi áruforgalom 768 millió euró volt, míg tavaly már elérte a 3,1 milliárd eurót. Így Magyarország a tizenkettedik helyről a negyedik helyre került Szerbia legfőbb külkereskedelmi partnereinek a listáján.

Budapest–Belgrád vasútvonal: kiderült, mikor adják át

Számos stratégiai projektet Magyarország és Szerbia közösen valósít meg. Ilyen például a Budapest–Belgrád vasútvonal,

amelynek átadását november 24-re tervezik.

A szerb államfő reményének adott hangot, hogy a vasútvonal átadása előtt még alá tudják írni a magyar–szerb–északmacedón–görög vasútvonal kiépítésére vonatkozó nemzetközi megállapodást, és ezzel Budapesten keresztül Csehországgal, Lengyelországgal és Ausztriával is megszületik az összeköttetés.

Az energetikáról szólva a gáz- és kőolajvezetékek, illetve az elektromosenergia-hálózatok összekötéséről is szót ejtett Aleksandar Vucic. Ezekre a diverzifikáció miatt van szükség, az energiahordozókat a stabilitás érdekében jobb több helyről beszerezni. Rámutatott, hogy a gázt illetően Szerbia továbbra is megbízható partnere lesz Magyarországnak, ahogyan éveken keresztül Magyarország is Szerbia rendelkezésére állt. Reményét fejezte ki emellett, hogy 2028 végéig összekötik a két ország elektromosenergia-hálózatát is.