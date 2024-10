Dunaferr-ügy: több forgatókönyv van, de a kormány felszólította a Liberty-t

A Nemzetgazdasági Minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy a munkavállalói bérek rendezése mindig a munkaadó feladata, ezért felszólítja a Liberty-t, hogy a jövőben is tegyen eleget ennek – hívta fel a figyelmet Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdaságstratégiáért, iparért, pénzügyi forrásokért és makrogazdasági elemzésért felelős államtitkára a Nemzetgazdasági Minisztérium keddi sajtótájékoztatóján. Az eseményre azután került sor Budapesten, hogy kedden délelőtt felszámolási kérelmet terjesztett elő az illetékes törvényszéknél a Dunaferr egyik utódvállalata, a Dunarolling Dunai Vasmű Kft.-vel szemben a tartozások miatt az ISD Power áramszolgáltató.

A gazdasági minisztérium szerint jelen helyzetben a Dunaferr dolgozóinak bérrendezése a legfontosabb / Fotó: AFP

A Dunaferr válsága már nem most kezdődött

Az államtitkár emlékeztetett az előzményekre, az acélipar előtt álló nemzetközi kihívásokra is. Az orosz–ukrán háború kapcsán bevezetett szankciók, illetve a háború előidézte energiaválság mellett az acél világpiaci ára is lejtmenetben van, így továbbra is veszélyben van a Dunaferr jövője, hiába tett meg minden tőle telhetőt a kormány a helyzet rendezése érdekében.

Az NGM sorra vette, hogy a Dunaferr válsága során milyen lépéseket tett a kormány a gyár megmentéséért

a dolgozók bérének több mint fél évig történő kifizetésétől

a vállalat értékesítésén keresztül

a támogató jogszabályi környezetig.

A Dunai Vasműre csupán egyetlen érvényes és nyertes pályázat érkezett, a Liberty Steel részéről, ám a beruházó hiába dolgozott ki egy száznapos programot a termelés felfuttatására, terveiből végül kevés valósult meg – hangsúlyozta Lóga Máté, aki szerint az új tulajdonos főként azt vállalta, hogy biztosítja a dolgozók megélhetését, azonban ezen a téren csekély előrelépés történt.

Merre tovább?

A jelenlegi helyzetről Lóga Máté úgy fogalmazott, hogy

bizonytalanná vált a vasmű működése, és a mai napon a Liberty fizetésképtelenséget mutatott, ezért felszámolási eljárást kezdeményeztek két leányvállalata ellen.

Mint mondta, a most kialakult helyzetben folyamatosan tartják a kapcsolatot a céggel, amellyel a következő lépésekről is egyeztetnek. A kormány többféle forgatókönyvvel számol, de meg kell várni az eljárás folytatását. A következő órákban mindez kiderül – hangsúlyozta.