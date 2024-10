Elárulta Nagy Márton, hogyan pörgetné fel a kormány a gazdaságot

A kormány szerdán bemutatott gazdaságpolitikai akciótervét is részletezte csütörtökön Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, aki egy konferencián tartott előadást, melynek során szó esett a lakhatási válságtól és a kormány lépéseiről ennek kezelésére, a jövedelmekről és a kis- és középvállalkozások támogatását célzó Demján Sándor program részleteiről is.

Nagy Márton elmondta, hogy mit tesz a növekedés beindításáért a kormány / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A vártnál gyengébb lehet a harmadik negyedéves növekedés

A Portfolio Budapest Economic Summit konferencián a tárcavezető ismertette, hogy alapvetően a fenti három kérdés áll a gazdaságpolitikai akcióterv homlokterében ám a részletek ismertetése előtt a jelenlegi gazdasági helyzetről is beszélt, mely szerint a harmadik negyedéves GDP-adat a vártnál gyengébb lehet, a kormány stagnáláshoz közeli értékkel számol, míg

az idei év egészét tekintve 1,5 százalékkal vagy talán még kevesebbel nőhet a magyar gazdaság.

Bár Nagy Márton szerint a belső konjunktúrát már sikerült elérni, a külső környezet továbbra is visszahúzza a magyar gazdaságot. Beszélt arról is, hogy az inflációtól már nem kell tartani, az adatok rendszeresen lefelé mutató meglepetéseket tartalmaznak, így a kormány jövőre is 3 százalékos inflációval számol, miközben a gazdaság 3-4 százalékkal, 2026-tól pedig 4 százalék fölött bővülhet. Az egyensúlyi mutatókra kitérve elmondta, hogy a folyó fizetési mérleg pozitív lehet a következő években, míg a költségvetési hiány fokozatosan csökken majd a következő években.

Ezek a kormány céljai a gazdaságban

A kormány gazdaságpolitikai céljairól szólva három dolgot emelt ki Nagy Márton, a lakhatási válság megoldását, a jövedelmek vásárlóerejének növelését és a kis- és középvállalkozások támogatását.

A megfizethető lakhatás érdekében a kormány évente 25 ezer új lakás építését szeretné elérni, de a Airbnb-moratóriumot is bevezetnek Budapesten, tehát nem lesz lehetőség új airbnb-re a fővárosban. Ugyanakkor a jelenlegi szabályozást is szigorítják, míg az otthonfelújításokat is ösztönzik.

A leszakadó kistelepüléseken a korábbi 3+3 millió forintos támogatás is újraindulhat.

A jövedelmek vásárlóerejének növelése kapcsán Nagy Márton elismételte, hogy a cél 2028-ra az 1000 eurós minimálbér és a bruttó egymillió forintos átlagfizetés, ennek elérése azonban csak a növekedési célokkal párhuzamosan lehetséges, és főként az utóbbi cél megvalósítása lehet nehéz.