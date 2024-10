Kiderült, mik lehetnek az otthonfelújítási támogatás legnagyobb buktatói

Minden betű számít

A pályázatíró cég ügyvezetője azt is kiemelte, hogy ha valaki akár egy rubrikát rosszul tölt ki, akkor is elutasíthatják, hiánypótlásra szólíthatják fel az érdeklődőt. Olyan eset is előfordult már, hogy valaki a közüzemi számla egyik oldalát felejtette el leadni, és ezért kellett utómunkát végeznie.

„Az is bosszantó hiba lehet, ha az ingatlan címe eltér a közüzemi számlákon lévő címtől akár minimálisan, egy betűvel is, mivel emiatt is megtagadhatják a támogatást. Ezeket mindig célszerű előre ellenőrizni, egy hiánypótlás ugyanis akár hónapokkal kitolhatja a beruházás idejét” – hívta fel a figyelmet a pályázatíró.

Kovács R. Gábor elmondta, hogy az elmúlt hetekben egyre több visszajelzés érkezik arról, hogy sokan ingyen akarják megíratni valakivel a pályázatot, ami viszont számos kockázatot rejt magában. A szakértő szerint ezzel nagyon óvatosnak kell lenni, mert ha nem a tervek szerint sikerül, akkor később akár a sokszorosát is kifizetheti a pályázó annak, mintha a kezdetektől egy hozzáértőt bízott volna meg a feladattal.