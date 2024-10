KIM: a főváros ígérget, a kormány kollégiumfejlesztési programot indít

A kormány október 16-án bejelentett új gazdasági akciótervében kiemelt helyen szerepel a fiatalok lakhatási problémáinak megoldása, az otthonteremtés támogatása. Ennek részeként jelentős támogatást kapnának az első lakásvásárláshoz, de ezt célozza meg az is, hogy a nagyvárosi lakáskapacitások felszabadítása érdekében növelnék a kollégiumi férőhelyek számát is.

Az elmúlt időszakban nyolcezer kollégiumi férőhelyet újított fel a kormány / Fotó: Shutterstock

Nincsen elegendő kollégiumi férőhely

A kollégiumi férőhelyek bővítése nagy segítséget jelenthet a nagyobb városokban, különösen a Budapesten továbbtanuló diákok családjainak. Ahogy arról korábban a Világgazdaság is írt, évről évre komoly gondot okoz az ország minden tájáról érkező hallgatók lakhatásának megoldása. A diákok tanévkezdés előtti hetei jellemzően arról szólnak, hogy egyetemi vagy magánkollégiumi férőhelyet, esetleg albérlet találjanak, hiszen csak kevesen olyan szerencsések, hogy saját lakásba költözhetnek.

A kollégiumi helyekre minden évben komoly, jellemzően másfél-kétszeres a túljelentkezés a fővárosban, mert hiába emelkedtek a kollégiumi díjak, még így is jóval kedvezőbbek az árak, mint az albérletek esetében.

Egyes becslések szerint Budapesten körülbelül 10 ezerrel több kollégiumi férőhelyre lenne szükség a jelenlegi, több mint 14 ezer mellé.

Mit tudni a kollégiumfejlesztésről?

Az oktatási tárcától a program részleteiről érdeklődtünk, egyebek mellett arról, hogy vannak-e már konkrét tervek, hány intézménynél, mennyivel nőne a diákszálláshelyek kapacitása, ám egyelőre nem kaptunk részletesebb választ.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium úgy reagált: a kormány segíteni kívánja a fiatalok megfizethető lakhatását is a gazdasági akcióterv keretében, amelynek érdekében a kollégiumi férőhelyek számát is készek növelni. Jelezték, hogy az ezen a héten induló nemzeti konzultáció keretében erre a kérdésre is várják a magyar emberek, különösen a fiatalok véleményét is.

Nyolcezer helyet sikerült felújítani

A tárca beszámolt arról is, hogy az elmúlt időszakban nyolcezer kollégiumi helyet újított fel a kormány és visszaadták a kollégiumokat az egyetemeknek.

A fővárosban azonban Karácsony Gergely ígérgetései ellenére nem történt semmilyen előrelépés, ezért a kormány készen áll arra, hogy kollégiumi programot indítson, amennyiben a fiatalok ennek támogatottságát a konzultáció válaszaiban is megerősítik

– tették hozzá.