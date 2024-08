A hónap közepén derül ki, kinek jutott kollégiumi férőhely

Hazánk második legnagyobb városa Debrecen egyben egyetemváros is, az albérletárak pedig hajszálnyira kerültek a budapesti átlagtól. Ugyanakkor az elmúlt két hétben annyit bővült ott is a kínálat, hogy a 240-245 ezer forintról tízezer forinttal mérséklődtek az átlagos albérletárak, összesen 860 kiadó lakás szerepel most a kínálatban. Szegeden és Miskolcon is 10 százalékkal bővült az albérletkínálat. Szeged esetében 320-ról 370 kiadó lakásra, százhatvanezer forintos átlag mellett.

Balogh László az árak stagnálásának hátteréről elmondta azt is, hogy a befektetők is visszatérhetnek, mivel az ingatlanbefektetés ismét jobb hozamokat kínál, ám tavaly sem dobta meg az árakat az, hogy kevesebben választották az ingatlanokat befektetés tárgyául. Megírtuk, amíg a magánvásárlók szempontjából kedvező, ha kevesebb a befektető a piacon, az albérletek esetében pont fordítva van, növelik a kínálatot, ami ellensúlyozza az árrobbanást. Balogh László szerint azért nem következik be extrém méretű árrobbanás, mert az a lakáskiadók hozamát is lenullázná (egy bérlő sem tudná megfizetni), illetve a jövedelmi szintek (ismét) növekednek.

A hónap további részét illetően ugyanakkor kérdés szerinte, hogy a viszonylag egyenletes és stabil keresletélénkülés mellett lesz-e roham vagy drágulás. Érdekes szerinte az is, hogy a leendő bérlők hétfői napokon a legaktívabbak, szeptemberre, a szorgalmi időszak kezdetére pedig mindenki szeretné megoldani a lakhatását. Ugyanitt a szakember felhívta a figyelmet arra is, hogy aki kivár, könnyen megspórolhat egyhavi bérleti díjat. Ugyanis elképzelhető, hogy ugyanazt vagy ugyanolyan, az igényeinek megfelelő lakást csak tízezer forinttal drágábban talál, azonban ez a pár hét a valamivel magasabb bérleti díj ellenére egy hónapnyi megtakarítást jelent, ami nagyobb összeg, mint az egy évre vetített árkülönbözet. Azt viszont csak a szezon végén látjuk majd, mennyien lesznek, akik kivárásos alapon keresgéltek – tette hozzá a szakértő.