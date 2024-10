Ettől beteg a magyar ipar – megszólalt a minisztérium

A teljes ipari termelésünk teljesítményét továbbra is legfontosabb külpiacunk, a német gazdaság gyenge teljesítménye húzza vissza. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint ugyanakkor az élelmiszeripar és a gyógyszergyártás is jól teljesít nálunk, miközben a magyar ipar termelését továbbra is a német gazdaság gyengélkedése sújtja.