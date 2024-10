Szinte csoda: a magyar iparnak van egy ágazata, amin nem fog a háború – elmagyarázzuk, miért szárnyal

Mi történik a gyógyszeriparban?

Polacsek Csaba az mondja, a gyógyszeripar esetében más folyamatoknak vagyunk szemtanúi. „A gyógyszeripar Németországban is bizakodó, és általában véve a gyógyszeripar egyike azon kevés ágazatnak, ahol az EU viszonylag komoly szereplő a világpiacon. A PwC évente megjelenő Top 100 kiadványában is jól látszik, hogy miközben Európa jelentősen lemaradt egyes kulcságazatokban – mint az informatika, a telekommunikáció és a bankszektor –, a gyógyszeriparban az európai gyártók ott vannak az élvonalban, illetve az is látható, hogy a gyógyszeripar általában is a piaci átlagot felülteljesítő szektor” – hívta fel a figyelmet a szakértő. Azt mondta, a magyar gyógyszeripar sikerágazatnak tekinthető, mert komoly exportteljesítménye nemcsak a környező országokba és az EU-ba irányul.

A magyar gyógyszeripar nemcsak egy tablettázó és csomagoló gépsor, hanem komoly hozzáadott értéket termelő ágazat, a magyar k+f-tevékenység mintegy 15 százalékát jelenti, ennek döntő hányadát a Richter képviseli

– fejtette ki. Hozzátette azt is: itt látszik, hogy milyen fontos volt, hogy a Richter megőrizhette függetlenségét, a régió egyik legjelentősebb gyógyszergyártó társasága maradt, komoly k+f-tevékenységgel, globális piaci jelenléttel az EU-n kívül az USA-ban, Oroszországban és a volt szovjet térségben, valamint a Távol-Keleten és Latin-Amerikában is. Ez különösen szembetűnő, ha összevetjük például a lengyel piacon történtekkel, ahol szinte nincs jelenleg komoly önálló k+f-tevékenységgel bíró gyógyszergyár.

A Richter nem megkerülhető

Ha a magyar gyógyszeriparról beszélünk, a Richter egyébként sem megkerülhető. Forgalma közel akkora, mint az utána következő három magyarországi gyógyszercégé együttesen, ráadásul ez döntően exportból származik. Az elemző utalt arra is, hogy a hazai szabályozói környezet, a források szűkülése és egyes nyersanyagok árazása okozhat bizonyos nehézségeket, de az export fontos szerepe miatt a fenti hatások csak korlátozottan jelentkeznek az ágazatban.