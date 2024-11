Brüsszeli terv: fejenként akár átlag kétszázezer forintot is elvennének a magyar nyugdíjasoktól

Úgy tűnik, nem kímélné a magyar nyugdíjasokat sem az Európai Bizottság. Kiderült, hogy korlátoznák a 13. havi nyugdíj érintettjeinek körét. A Magyar Nemzet azt írta, hogy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) javaslatában szerepel a nyugdíjkorhatár emelése, a Nők40 program szigorítása, a 13. havi nyugdíj korlátozása, az előrehozott, csökkentett nyugdíj visszavezetése. A lap hivatkozik a Pénzügyminisztériumra is. A tárca jelezte: az Európai Bizottság nyomására felkért OECD-szakértő javaslataival a kormány nem ért egyet, azokat nem támogatja. Sőt továbbra is elkötelezettek a nyugdíjak értékállóságának megőrzése és a 13. havi nyugdíj kifizetése mellett.

Mintegy 2,5 millióan számítanak februárban a 13. havi nyugdíj kifizetésére / Fotó: Katona Vanda

„Brüsszel azt követeli a magyar kormánytól, hogy szüntessük meg a 13. havi nyugdíjat. Mi ezt elutasítjuk, mert azon vagyunk, hogy a magyar nyugdíjasok életét megkönnyítsük, és állandósítsuk a 13. havi nyugdíjat” – jelentette ki kedden a Facebook-videójában Hidvégi Balázs EP-képviselő. Hozzátette, hogy a végső döntés a magyar embereké, ez a téma is bekerült a nemzeti konzultáció kérdései közé. A politikus kiemelte, hogy a kormány kész megvívni ezeket a vitákat az EU-val, és forrásokat is biztosítani a 13. havi nyugdíj megvédése érdekében. Ez utóbbira 530 milliárd forintot tett félre a kormány.

Hidvégi elmondta, hogy a 2025-ös költségvetést úgy tervezték, hogy az inflációkövető nyugdíj mellett a 13. havi juttatást is megkapják a magyar nyugdíjasok.

A juttatással a jövő évi költségvetés is számol. Erre 2025-ben 535 milliárd forintot fordít a büdzsé. A kormány 2021-ben építette vissza a 13. havi nyugdíjat. A döntés eredetileg a fokozatos visszaépítésről szólt, 2022-ben azonban a tervezett kétheti juttatás helyett a teljes havi összeget kifizette az állam. Ezt megkapták azok is, akiknek az ellátását a nyugdíjakkal azonos módon kell emelni. A költségvetési törvénytervezetben olvasható: ahogy 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben, 2025 februárjában is mintegy 2,5 millió fő egy teljes havi nyugdíjjal vagy ellátással azonos összegű többletjuttatásban részesül.

A fentiek alapján kiszámolható, hogy ha megszűnne a 13. havi nyugdíj, akkor azzal több mint kétszázezer forintot vennének el fejenként az érintettektől.

A költségvetés biztosítja a Nők40 program fedezetét is

A Nők40 program is fontos szerepet tölt be hazánkban. A kormány a nők családban betöltött szerepének elismerésére biztosítja a negyven év jogosultsági idővel rendelkező nőknek a korhatár előtti öregségi nyugdíj igénybevételének lehetőségét. A központi költségvetés erre 2025-ben közel 490,6 milliárd forintot biztosít.

Ha sem ez, sem a 13. havi juttatás nem lenne, akkor több mint ezermilliárd forintot vonnának meg a jogosultaktól.

A 13. havi nyugdíj is hozzájárul az idősek megbecsüléséhez

A jövő évi költségvetés indoklásában olvasható, hogy a kormány kiemelt célja

a nyugdíjasok támogatása,

a nyugdíjak értékállóságának megőrzése,

a nők kiemelten megbecsült szerepének elismerése a nyugdíjrendszerben.

A büdzsé nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 7200 milliárd forintot fordít a következő esztendőben.

