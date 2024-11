Nagyon sokat tettek a munkaadók és a munkavállalók annak érdekében, hogy létrejöjjön a megállapodás a minimálbérről, jövő hétfőn folytatják a tárgyalásokat – mondta Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár az M1-en – írja a Hirado.hu.

Fontos bejelentést tett az államtitkár a 2025-ös minimálbérről / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az államtitkár elmondta, hogy a munkaadói oldal 8, 10, 12 százalékos, míg a munkavállalói 10, 12, 14 százalékos minimálbér-emelést szeretne elérni a következő három évben.

A garantált bérminimum intézményét pedig meghagynák, arról évente fognak tárgyalni.

Hangsúlyozta, „néhány fontos cölöpöt leütöttek”, egyebek közt azt, hogy 2027. január 1-jére szeretnék, ha a minimálbér elérné az akkori várható rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát. Ez többféle módon elérhető, úgy is, ha 8 százalékos, vagy ha 10 százalékos lesz a következő évi növekedés, csak az nem mindegy, hogy ez 355 ezer vagy 375 ezer forint lesz – jegyezte meg.

Czomba Sándor kiemelte, ha azt a célt szeretnék elérni, hogy 2028. január 1-jére ezer euró legyen a minimálbér, és egymillió forint körüli a bruttó átlagkereset, akkor 10, 12, 14 százalékos emelésre van szükség a következő három évben, ez átlagosan 12 százalékos növekedés.

Minimálbért 210-220 ezer ember kap, az emelés toló hatása nagyon komolyan kihat a fölöttük lévőkre is

– jegyezte meg. Az államtitkár jelezte, a munkaadók attól félnek, ami idén látható, hogy 15 százalékkal nőtt a minimálbér, az átlagkeresetek is 12-13 százalék körül növekednek, ezt a tempót gyorsnak érzik.

Czomba Sándor azt mondta, a költségvetési törvényt hamarosan tárgyalják , láthatók lesznek a sarokszámok, az infláció, a várható GDP-növekedés, azt gondolja, ezek a számok messze nem irreálisak.

Az államtitkár hangoztatta, a magyar kormány korábban is és most is azt mondja: a bérmegállapodás elsősorban a munkaadók és a munkavállalók egyezségén alapszik, a végeredményt kormányrendeletben kell kihirdetni, de a tárgyalások alakulása a kormánynak sem mindegy, hiszen a MÁV-nál, a Volánnál és egyebek mellett a postánál is munkáltatói jogköröket gyakorol.