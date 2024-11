Még a héten kiderülhet, hogy ki lesz Matolcsy utódja a jegybank élén

Egyre inkább a bérekre figyel a kormány

A tárcavezető szerint közel a teljes foglalkoztatottság állapotában van a magyar gazdaság, ezért egyre inkább a bérekre kell helyezni a hangsúlyt, a minimálbér és a garantált bérminimum emelése azért is lényeges, mert bértorlasztó hatásuk van. Ez abban is tetten érhető, hogy 1 százalék minimálbér-emelés 0,3-0,4 százalékkal emeli az átlagbért. Másrészt a 20 fő alatti cégeknél dolgozik a minimálbéren foglalkoztatottak 80 százaléka, ami három ágazatban koncentrálódik: turizmus-vendéglátás, építőipar és kereskedelem. Ezért adtak ezeknek a cégeknek szochokedvezményt is, hogy le tudják nyelni a béremelést.

Az infláció lefeküdt, a növekedés bizonytalan

Nagy Márton szerint egyértelműen a növekedést övezik a nagyobb kockázatok, ami az inflációt illeti, továbbra is azt állítja, hogy „letörtük, lefeküdt, padlón is fog maradni”.

Szerinte a növekedés terén a bizonytalanságot a külső kereslet és a német gazdaság gyengélkedése, illetve a Trump-adminisztráció gazdaságpolitikája okozza, ami az egész világgazdaságra kihat. De a legnagyobb bizonytalanságot továbbra is a háború jelenti, „jó lenne, ha befejeznénk ezt a hülyeséget”, és béke lenne.

Az utóbbira jó esély van, és ha a német gazdaság is összeszedi magát, az a magyar gazdaság hasznára válhat. A Trump-adminisztrációval kapcsolatban arra számítanak, hogy az előzetes hírekkel ellentétben nem lesz nagy probléma az EU-ban, és lesz megegyezés a két hatalom között.

Konszolidáció zajlik a magyar gazdaságban

Nagy Márton szerint, ha úgy szűnnének meg vállalkozások Magyarországon, hogy a belső kereslet vissazesést mutatna, és közben a munkanélküliség növekedne, az tényleg aggasztó lenne, de erről szó sincs. A kiskereskedelmi forgalom októberben az online pénztárgépek adatai alapján közel 4 százalékos éves növekedést produkált, eközben továbbra sincs munkanélküliség, akik belépnek a munkaerőpiacra, azok korábban inaktívak voltak.

Úgy szűnnek meg a vállalkozások, hogy a másik megveszi őket

– fogalmazott a miniszter, hozzátéve: mindez arra utal, hogy konszolidáció zajlik a magyar gazdaságban, ami szerinte klassz dolog. Hangsúlyozta, nem kell attól félni, ha azt halljuk, hogy kevesebb vállalkozás van, mert az lehet nagyon jó is. „Látjuk a konszolidációt a húsiparban, tejiparban, látjuk a felvásárlásokat és a hatalmas beruházási igényt” – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, aki szerint a telekommunikációs és a gyógyszergyártói szektorban is megtörtént a koncentráció. Kivétel még mindig a bankszektor, ahol 35 licenc van kiadva, pedig szerinte elég lenne öt nagy bank is Magyarországon.