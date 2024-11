Új szuperhatóság jön létre – Nagy Márton alá kerül a fogyasztóvédelem

Az NKFH sok feladatot venne át a Nébihtől, amellyel a jövőben szorosan együtt is működne. Nagy Márton ezzel a magyar gazdaság irányítása mellett az ellenőrzését is átveszi, januártól pedig ehhez egy ütőképesebb fegyver is a rendelkezésére állna.