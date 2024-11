Révész Máriusz: nem a szekrényugrással kell megszerettetni a mozgást, attól csak elmegy a gyerekek kedve

Van egy értelmiségi réteg, amelynek fontos a mozgás és az egészséges életmód, érti ezt és tesz is érte. Nekik nem kell elmagyarázni, hogy miért jó ez. De köztük is vannak olyanok, akik azért mozognak, hogy ne legyen bajuk, nem feltétlenül az élmény kedvéért. Azt a szemléletváltás kell elérnünk, hogy a mozgás olyan élményt adjon bárkinek, hogy akarjon menni megint. Ezt még az iskolában kell elkezdeni, és lehet, hogy a szekrényugrás nem alkalmas erre. Lehet, hogy át kellene gondolni az iskolai testnevelést, erről már folyik a diskurzus a testnevelőképzésben is. Mert a mindennapos testnevelésnek vannak eredményei, de ha nem szeretik meg a gyerekek a mozgást, akkor – és ezt mutatják a kutatások – a középiskolából kikerülve abbahagyják.

A világ megváltozott, megváltoztak a szabadidős és a nyaralási szokások is. Ma már nem két hétre mennek az emberek beutalóval üdülni. Aktívan akarnak pihenni, a hotelben is szeretnének biciklizni például. Ezek a trendek elérnek hozzánk is, az lenne a jó, ha az idősek aktivitása is növekedne. Elég csak körülnézni a Fertő tó körüli kerékpárutakon, hogy milyen sok idős ember mozog és marad aktív.



Az iskolában nincsen délután sport, az egyesületekben heti 4-5 edzést kell vállalni, plusz hétvégén a versenyeket. Aki ennél lazábban szeretne sportolni, az nem talál ehhez helyet.

Ezen gondolkodunk, ezt is tartalmazza az év végére elkészülő Aktív Életmód Stratégia, amely Monspart Sarolta nevét fogja viselni. A szabadidős sportnak az egyesületeknek teret kellene adnia. Emellett javaslatot teszünk számos területen arra, hogyan lehet egészségesebb a magyar társadalom. Kiemelt figyelmet kapnak ebben az idősek és a hátrányos helyzetű térségekben élők. Elindítottuk svéd minta alapján a Mozgást receptre programot is, ahol orvosi támogatással és – a gyógyszeres kezelést megelőzendő – a mozgással próbálják visszanyerni az egészségüket a jelentkezők. Vannak szabályozási kérdések is, amikkel foglalkozni kell, ugyanis hosszú hónapokba telik egy erdei tömegsport esemény megszervezése, de olyan esetről is hallottunk, hogy erdei, közforgalmi út használatáért megbüntették a kerékpárverseny szervezőket. Ez így biztosan nem jó.