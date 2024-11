„Az adatok alapján úgy véljük, hogy a negyedik negyedévben is fennmaradhat a versenyszférában a mostanihoz hasonló dinamikus bérnövekedés, ami az állami és nonprofit szektorokban zajló változások figyelembevételével a nemzetgazdaság egészében szinte biztosan 13 százalék feletti átlagbérnövekedést hozhat” – értékelte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által péntek reggel közölt legfrissebb adatokat Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője.

Újabb lendületet adhat a bérfelzárkózásnak a 2025-ös minimálbér-megállapodás / Fotó: Bús Csaba

Szeptemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete az előző évhez képest 12,5 százalékkal 627 400 forintra, míg a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 12,3 százalékkal 432 200 forintra emelkedett. A reálkereset pedig 9,2 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

Az elemző felhívta rá a figyelmet, hogy a nemzetgazdasági átlagbér és a mediánbér közötti olló tovább szűkült, ami részben a minimálbér emelésének és a gazdaság fehéredésének lehet az eredménye.

Emellett a rendszeres keresetekben, ha minimálisan is, de dinamikusabb volt a növekedés, mint a bónuszokkal számolt adat esetében, vagyis vélhetően (legalább részben) az egyszeri juttatások alakulása állhat a versenyszféra néhány területén tapasztalható bérnövekedés-lassulás mögött. Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a szeptemberi bérdinamika volt eddig az idei év legalacsonyabb rátája, és most először láttunk 13 százalék alatti értéket. Ugyan az év eleji várakozások az év második felére vonatkozóan a bérnövekedések egy számjegyűre történő visszaesését várták, ez a szám továbbra is nagyon magas. Az ING Bank idén átlagosan 13,0-13,5 százalékos bérnövekedést vár, és 3,6-3,7 százalékos átlagos inflációval számol 2024-ben. Tehát az év egészében akár 9 százalékos is lehet a reálbér-növekedés üteme.

Az oktatási ágazatban nőnek a legjobban a bérek

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza kommentárjában azt emelte ki, hogy a keresetek emelkedési üteme szeptemberben is a közszférában volt gyorsabb, 14,1 százalék. Legnagyobb mértékben továbbra is az oktatásban nőttek a bérek, 24,3 százalékkal, ami az év eleji bérrendezések következménye. Az elemző szerint az idei évben nagyságrendileg a mostani keresetemelkedési ütemmel számolhatunk, esetleg minimális lassulás következhet be az elmúlt hónapok tendenciái alapján.

Az idei év tehát a reálkeresetek emelkedése szempontjából kedvező, az átlagos háztartás jobb helyzetbe kerül, a tavalyi reálbérveszteségnél az idén nagyobb nyereséggel számolhat

– mondta az elemző, és hozzátette: fontos azt is látni, hogy ez az átlagos háztartás, amely mögött jelentős szórás lehet, vannak, akik sokkal jobban, és vannak, akik sokkal rosszabbul jártak.