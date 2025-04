Rókusfalvy Pál: a jelenlegi fogyasztói trendek lehetőséget adnak arra, hogy a kékfrankost világbranddé építsük

Mennyit tehetnek hozzá a borfogyasztás növeléséhez a borkoktélok? Ezen és az alkoholmentesített borokon kívül milyen egyéb eszköz van a fiatalok megszólítására?

Termékek szintjén a fentebb már érintett beltartalom mellett nagy jelentősége van a külcsínnek és a praktikumnak is: jelentős fejlesztésekre van szüksége a mi ágazatunknak is, hogy a borok korszerű, fiatalos megjelenésű, könnyen magunkkal vihető és – ökológiai és gazdasági értelemben is – fenntartható formában kerüljenek a polcokra. Persze nem csupán termékfejlesztési és csomagolástechnikai eszközökkel kell megszólítani a jelen és a jövő fogyasztóit, ugyanilyen lényeges, hogy megtaláljuk a hozzájuk vezető csatornákat és a megfelelő nyelvezetet, hogy szakszóval élve, „célcsoportreleváns” módon szólítsuk meg őket. Nem lehet eléggé hangsúlyozni továbbá az edukáció szerepét sem, amelynek az ismeretátadás mellett az is feladata, hogy ráébressze az embereket arra, hogy a borkultúra egyáltalán nem egy földtől elrugaszkodott, a hétköznapi ember számára érthetetlen és misztikus valami, hanem az életünk természetes része, amely tele van örömmel, felfedezésre váró élménnyel és baráti beszélgetésekkel.

Bormarketing: ez még az út eleje

A Borászok Borásza díj saját ötlet, hiszen ön alapította 2007-ben. Hasonlóan édesgyermek a nemzeti bormarketing-stratégia, vagy arra jobban rányomták a bélyegüket a körülmények? Hol tart ennek a megvalósítása?