Fekete hattyú
tőzsde
Wall Street
válság

Fekete hattyút láttak a Wall Streeten

Érdemes figyelni, ha a veterán spekuláns, Mark Spitznagel megszólal. Mert már annyit keresett a tőzsdei összeomlásokon, hogy sanszos, tényleg veszélyben vannak a részvénybefektetések.
Faragó József
2025.09.28, 07:20
Frissítve: 2025.09.28, 08:27

A tőzsdék vészmadara a fekete hattyú. Az előre nem látható, kiszámíthatatlan piaci összeomlások szinonimája. A veterán spekuláns, Mark Spitznagel már nem először riogat a piaci összeomlással, mondván, rövid távon erős részvényrali jöhet, de utána szerinte pokoli napok köszöntenek a Wall Streetre. Ezúttal azt állítja, a nagy gazdasági világválság kitörésénének évére, 1929-re emlékezteti a mostani piaci helyzet. Tényleg veszélyben vannak a részvénybefektetések?

befektetés
Egyre veszélyesebb befektetés a részvénypiac? / Fotó: Shutterstock

Akkor keresnek, amikor mindenki veszít

Spitznagel cégének vezető tanácsadója, Nassim Nicholas Taleb írta az emlékezetes bestsellert 2007-ben, A fekete hattyú, avagy a legváratlanabb hatás címmel. A magyar kiadás használt példányát most 99 ezer forintért árulják egy online piactéren. 

Taleb és Spitznagel 1999-ben indította az első közös 

feketehattyú-alapot,

Empirica cégérrel. De a történet gyökerei még korábbra nyúlnak. Taleb egy vagyont keresett 1987. október 19-én, a Fekete Hétfőn, amikor sokan mindent elveszítettek, néhányan a halálba ugrottak New York-i irodájuk ablakából. Az 1997-es ázsiai pénzügyi válság Talebnek és Spitznagelnek is szép profitot hozott.  Az Empirica nagy dobása pedig a dotcombuborék elleni fogadás volt. Akkoriban még elég szokatlan stratégiának számított, hogy egy alap nagyobb piaci összeomlásokra tesz fogadásokat. Pedig volt benne ráció. Mert azok a befektetők, 

akik a portfólió egy kis hányadával extrém eseményekre fogadtak, ezzel védelmet kaptak a piaci összeomlás ellen.

Az életben csak egyszer bekövetkező parkettesemény extra hozama bőven ellensúlyozta az ugyanakkor a mainstream befektetéseken elbukott pénzt.   

A módszer egyszerű, az eszköz az opció 

A stratégia lényegi eleme, hogy az Empirica mindennap eladási opciókat vásárolt, amelyek akkor fizettek, ha a részvények nagyot estek. Az opciók általában értéktelenül jártak le, s az Empirica nap mint nap elhanyagolható veszteséget szenvedett. De amikor a piac összeomlott, az opciók értéke az egekbe szállt. Az Empirica statisztikailag számszerűsíthetetlen eseményekre fogadott, amelyeknek nem volna szabad megtörténniük az univerzumban. Taleb úgy véli:

a pénzügyek gyakran távol állnak a normalitástól, és akik ezzel nem néznek szembe, nagyot tévednek. 

Taleb következő nagy fogadása a piacot lenyűgöző professzorok Nobel-díjas stratégiája elleni játék volt. A Long-Term Capital Management 1998-as összeomlása őt igazolta. 
Az Universa alapot 2007-ben indították. A jelzálogpiaci válságon már 2008-ban egymilliárd dolláros nyereséget értek el. Ám az alap nagy napja 2010 májusában jött el, amikor a Flash crash  idején a DIJA index percek alatt összezuhant, s az Universa egyetlen napon keresett egymilliárd dollárt. Természetesen az alap munkatársai a pandémiás válság kitörésekor, 2020. március 16-án is éjfélig dolgoztak, hogy kezeljék a termőre fordult pozíciókat.

A járványok, terrortámadások, zavargások, megatüzek, szuperviharok igazi fekete hattyúk, ám 

a pénzügyi rendszer teli van szürke hattyúkkal, melyek előre láthatók, mégsem védekeznek ellenük a piaci szereplők. 

A kapzsiság és a befektetői csordaszellem vakká teszi a piacot.

Mi fenyegeti ma a mainstream befektetéseket?

Spitznagel most 1929-hez, a Wall Street-i összeomlás évéhez hasonló körülményeket lát. A részvénypiac akkor is emelkedett, mielőtt összeomlott volna. Tetézi a bajokat szerinte, hogy a piacokat és a gazdaságot újra és újra megmenti a szövetségi kormány és a Fed. Ám a sorozatos tűzoltások nyomán csak egyre halmozódik a gyúanyag. És a mai rekordközeli részvényértékelések tűzviharral fenyegetnek. 

Ám az összeomlás előtt, Spitznagel szerint,

a Federal Reserve kamatcsökkentése ideális alapot teremt a széles piaci S&P 500 index további 20 százalékos emelkedéséhez.

Ilyen körülmények között mind az egyéni, mind az intézményi befektetők hajlamosak növelni részvénykitettségüket. Márpedig a State Street stratégái a múlt hónapban figyelmeztettek: 

Az intézményi befektetők részvényekkel szembeni kitettsége 2007 novembere óta nem látott magasságba emelkedett.

Ilyen szintet utoljára medvepiac előtt mértek. Az amerikai háztartások részvényallokációja szintén rekordszintre nőtt. 

A feketehattyú-stratégák a buborék pukkanását várják.

