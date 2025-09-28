Minden eddiginél nagyobb erőkkel támadták Kijevet az oroszok, felszálltak a lengyel vadászgépek is

Kijevet vasárnap kora reggel súlyos drón- és rakétatámadás érte, amelyet független megfigyelők az Ukrajna fővárosa és a környező régió ellen indított egyik legnagyobb orosz csapásnak neveztek az orosz-ukrán háború kezdete óta - tudósít a Reuters.
Drónok repültek át a város felett, és egész éjjel hallatszott a légvédelmi tűz. A támadás magyar idő szerint hajnalban még tartott. Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere szerint öt ember hat meg a csapásban.
Egyes lakosok a mélyen fekvő metróállomások biztonsásgába menekültek. Az ország számos régiójában légiriadó volt érvényben; a szomszédos Lengyelország lezárta légterét két délkeleti városa közelében, és légiereje vadászgépeket küldött járőrözni.
