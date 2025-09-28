A mostani aranyláz nem az inflációról, sőt, még csak nem is az aranyról szól

Az arany ára a közelmúltban döntött meg egy több mint négy évtizedes rekordot, ha inflációhoz igazítjuk. Ezen a szinten az arany vásárlóereje nagyobb, mint 1980 januárjában, amikor unciánként 850 dolláron tetőzött, ami mai értéken 3524 dollárnak felel meg.

Az arany ára jelenleg a recessziós félelmek miatt döntögeti a csúcsokat / Fotó: AFP

Két „szokásos gyanúsított” van, amikor az arany ára emelkedik:

az inflációtól való félelem és

a pénzügyi elnyomástól való félelem, ilyenek például szankciók vagy a tőkekorlátozások.

Mindkettő teljes erővel jelen volt 1980 januárjában, amikor a fogyasztói árindex 13,9 százalékkal emelkedett az előző évhez képest, és miután Jimmy Carter elnök előző novemberben befagyasztotta az iráni eszközöket.

Se infláció, se pénzügyi kockázat

Az idén azonban mindkét gyanúsítottnak tökéletes alibije van. Az arany ára a pandémia kezdetétől 2022 októberének végéig sem felfelé, sem lefelé nem mutatott határozott trendet. Azóta viszont folyamatosan emelkedik. Az infláció 2022 júniusában tetőzött 9,1 százalékon, októberre már 7,7 százalékra csökkent, és tovább esett. A 10 éves inflációs várakozási ráta – leegyszerűsítve: a piac várakozása az átlagos inflációra a következő évtizedben – abban az évben, áprilisban 3,04 százalékon tetőzött, és október végére 2,51 százalékra esett vissza.

Nehéz a nemzetközi feszültségek vagy az amerikai pénzügyi önkény számlájára írni az áremelkedést.

Oroszország 2022 elején másodszor is megtámadta Ukrajnát, amit gyors szankciók követtek, és követnek azóta is. Ezek azonban 2022 októberére már régi hírek voltak. A Hamász támadása Izrael ellen egy év múlva következett be. Akkoriban nem volt jelentős nemzetközi, politikai vagy pénzügyi esemény.

Az arany tartása drága, elveszhet a reálhozam

Minden ár egy arány. Ha az arany nem a dollárral kapcsolatos problémák miatt emelkedik, akkor talán azért, mert vonzóbbá vált, nem pedig azért, mert a dollár kevésbé vonzó. Az aranytartás viszonylag költséges szórakozás: egy arany-ETF-ben évente körülbelül 0,5 százalékba kerül. Fizikai arany vásárlásakor tárolási és biztosítási költségek is vannak. Ha határidős arannyal kereskedsz, akkor még többet kell fizetned.

Így fennáll a kockázata annak, hogy elvész az a reálhozam, amelyet más eszközökkel lehetne keresni.

Ennek legjobb mércéje a 10 éves amerikai inflációhoz kötött államkötvények (TIPS) hozama. A Bloomberg elemzése áttekintette, hogy mennyit ért az arany unciája különböző időkben, az inflációval kiigazítva, jelenlegi dollárárfolyamon számolva.

Bár az arany ára 2018 elejétől a pandémia kitöréséig emelkedett, egy uncia arany tartásának imputált értéke csökkent, és 2020 júniusában negatívvá vált.

Csak 2022 áprilisában fordult ismét pozitívba. Ez idő alatt a befektetők kártalanítást vártak az aranytartásért, ahelyett, hogy – a megszokott helyzetnek megfelelően – fizetni lettek volna hajlandók érte.

Az aranytartás, a költségekkel együtt, évente 9 dolláros hozamot biztosított a TIPS-hez képest.

Tehát egy évvel az aranyárak emelkedése előtt az aranybefektetők évente 9 dollárt követeltek az arany tartásáért, majd eljutottak oda, hogy hajlandók voltak évi 91 dollárt fizetni azért, hogy tartsák azt. Ez a TIPS-hozamok emelkedéséből fakadt, nem pedig az aranyár növekedéséből. Fontos megjegyezni: ez a befektetők hajlandóságának növekedése arra, hogy fizessenek egy uncia arany birtoklásáért, nem pedig az arany tényleges árának emelkedése.