Szergej Lavrov orosz külügyminiszter beszédet mondott az ENSZ Közgyűlésén New Yorkban. Szokás szerint széles körű nemzetközi kérdéseket érintett, részletesen és a nemzetközi jogra hivatkozva ismertetve Moszkva álláspontját - nem lesz visszatérés a 2022 előtti határokhoz - írja a Ria.ru.
A Nyugat nincs hozzászokva a belügyekbe való be nem avatkozás elvének betartásához
– mondta Lavrov. A befolyásolás eszközei között továbbra is szerepelnek a „színes forradalmak” és az egyoldalú szankciók, amelyek a versenytársak gyengítésének eszközévé válnak. Az ilyen intézkedéseket nem szabad alkalmazni.
„A kijevi rezsim az orosz nyelv minden területen történő felszámolásának útjára lépett” – emlékeztetett Lavrov, tisztázva, hogy az ilyen vislekedés ellentmond magának az ENSZ Alapokmányának. Ukrajna jelenleg az egyetlen ország a világon, amely megtiltotta állampolgárainak, hogy anyanyelvükön beszéljenek - fejtette ki.
De azzal a kinyilvánított céllal, hogy „stratégiai vereséget mérjen Oroszországra”, a Nyugat megengedi az ukrán hatóságoknak, hogy azt tegyenek, amit akarnak. Moszkvának viszont esze ágában sincs ezt elfogadni -hangsúlyozta a külügyminiszter.
Moszkva továbbra is kész tárgyalni, de azzal a feltétellel, hogy a Kijev által ellenőrzött területeken élő orosz ajkú emberek jogait teljes mértékben visszaállítják.
A miniszter megerősítette, hogy Oroszországnak nincs szándékában konfliktusba lépni a NATO-val , vagy megtámadni a tagállamokat. A blokk viszont folytatja a bővítést, a múlt században tett ígéretek ellenére. Az európai országok például arra szólítják fel polgáraikat, hogy „húzzák meg a nadrágszíjat” a militarizáció érdekében, miközben nyíltan tárgyalnak a kalinyingrádi terület elleni támadásról.
Az orosz külügyminiszter szerint ugyanakkor pozitív fejlemények is vannak.
Vannak reményeink az orosz-amerikai párbeszéd folytatására az alaszkai csúcstalálkozót követően
– jegyezte meg a miniszter.
Moszkva Washingtonnak javasolt kezdeményezései között szerepel például a stratégiai fegyverzetcsökkentési szerződés 2026-os lejárata utáni legalább egy évvel történő meghosszabbítása. Lavrov bízik benne, hogy ez „az általános légkör javulásához” vezet.
Az EU Oroszországgal folytatott de facto „hibrid háborúra” vonatkozó állításaival kapcsolatos kérdésre válaszolva Lavrov felidézte a Lengyelország ellen történt állítólagos orosz drón-incidenst. Moszkva felajánlotta, hogy békésen rendezi az ügyet, de Varsó nem volt hajlandó párbeszédet folytatni.
Az ukrán téma akkor is folytatódott, amikor a beszédet követő sajtótájékoztatón Lavrovot arról kérdezték, hogy Volodimir Zelenszkij reménykedhet-e országa 2002-es határokhoz való visszatérésében.
A diplomata szerint erre most senki sem számít komolyan.
Ezért nincs szó semmilyen 2022-es határról Ukrajna számára
– mondta Lavrov.
Az orosz külügyminiszter arról is szólt, hogy szerinte a "kijevi rezsim" valószínűleg álprovokációkat készít elő Európában . De Nyugaton, a hisztirohamokon túl, vannak komoly fővárosok, amelyek mindent értenek – véli a miniszter. Moszkva felkészült a provokációkra, de Lavrov nem kívánt részleteket közölni a lehetséges megtorló intézkedésekről.
