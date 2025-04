Anyák adómentessége: kulcsmomentumhoz ért a bevezetése – erre készül ma a parlament

Óriáshidat építhet Kína a Balkánon – ennek az Adrián nyaraló magyarok is nagyon örülhetnek

Hidat építene a Kotori-öböl fölé Montenegró, ezzel egy öt évtizedes elképzelés valósulna meg az Adria-parti országban. A Kotori-öböl két partjának összekötésére több elképzelés is született az utóbbi években, felmerült a víz alatti alagút is.