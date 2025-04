„A tét nagy, egy brüsszeli bábkormánnyal ránk akarják szabadítani a háborút, Ukrajnát, a gendert és a migránsokat” – fejtette ki Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter az Origónak adott nagyinterjúban. A miniszter beszélt arról is, hogy a magyar családtámogató intézkedések a világon egyedülálló módon ötvözik a családi adókedvezményeket a munkavállalással, így ösztönözve a gyermekvállalást. Hankó Balázs azt mondta, a cél az, hogy 2029-ben egymillió szja-mentes édesanya legyen Magyarországon.

Hankó Balázs: a magyar családpolitika utat mutat / Fotó: Máthé Zoltán

Az interjúban kitért a felsőoktatást érintő kérdésekre is, beszélt az egyetemi rendszer megújításának újabb szakaszát jelentő Egyetemek 2030 programról. A program célja, hogy 2030-ra legyen legalább egy magyar egyetem a világranglista száz legjobbja között. Azt is kiemelte, hogy a magyar egyetemek már nem itthon versenyeznek, hanem a nemzetközi erőtérben. Tizenkét magyar egyetem a világelit legjobb 5 százalékában van, egy egyetemünk a világ legjobb 1 százalékában, három pedig a világ legjobb 2 százalékában – jelezte. Emellett a miniszter kitért arra is: fontos volt az alaptörvényben rögzíteni, hogy az ember biológiai értelemben vagy férfinak, vagy nőnek születik, és a születési nem jogi értelemben nem változtatható meg. „Emellett azt is tartalmazza az elfogadott alaptörvény-módosításunk, hogy a gyermekeink védelme mindennél előrébb való” – jelezte a miniszter. A módosítás okaként a kulturális nyomást és az agresszív LMBTQ-propagandát említette.

Úgy fogalmazott: „Azért fogják perbe Magyarországot, mert azt mondjuk, hogy 18 év alattiaknak ne legyen a médiában elérhető a genderpropaganda. Egy gendertémájú bírósági ügyben 16 európai uniós ország áll szemben Magyarországgal, miközben egy olyan Európában élünk, ahol 19 országban szabad a genderpropaganda az iskolákban, és 13 országban szabad a 18 év alattiaknak a médiában a genderpropaganda. Ezért mondtam korábban, hogy mi magyarok vagyunk a normalitás szigete Európában” – fűzte hozzá. Hankó Balázs arra is felhívta a figyelmet:

A tét nagy: a nemzeti kormányt óriási nyomás éri, a nemzeti kormány helyére egy bábkormányt akarnak ültetni, amely teljesíti Brüsszel és az NGO-világ akaratát. Ránk akarják szabadítani a háborút, Ukrajnát, a gendert, a migránsokat. Ezzel tönkretennék Magyarországot, a gyermekes családokat, a kultúránkat.

A magyar családpolitika utat mutat

A miniszter az Origónak adott interjúban emlékeztett arra: „Nem mintákat követünk, hanem utat mutatunk. Ez mindig is jellemzője volt a magyaroknak, így alakult ez már a történelmünkben is. Mi magyarok mutatjuk meg, hogy mit is jelent az, hogy a család értékeit védjük, s ezzel együtt a gyermekes családok anyagi biztonságát erősítjük. A családot nem terhelnünk kell – ahogy a balliberális kormányok tették –, hanem támogatnunk kell. Abban hiszünk, hogy nem az egyén, hanem a család a társadalomszervezés alapköve. És úgy gondoljuk, hogy a magyar gazdaság csak a családok jólétén keresztül tud tovább erősödni” – fogalta össze álláspontját.