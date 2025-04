Ragadós száj- és körömfájás: újabb intézkedéseket jelentett be az agrárminiszter

Nincs újabb kitörés, folytatódik a védekezés a ragadós száj- és körömfájás betegség ellen – jelentette ki az állategészségügyi operatív törzs hétfői ülését követő sajtótájékoztatón Nagy István agrárminiszter Mosonmagyaróváron.

A ragadós száj- és körömfájás elleni védekezés folytatódik / Fotó: Molcsányi Máté / Kisalföld

A tárcavezető elmondta, hogy a betegséggel érintett négy telepből kettőben befejeződött a mentesítési munka, kettőben pedig folyamatban van. Kiemelte, hogy a mentesítési és felszámolási munkák mellett a vírus terjedésének a megakadályozásán van a fő hangsúly.

Az érintett telepeket zár alá vonták, védőzónákat jelöltek ki, ahová a gépjárművekkel csak fertőtlenítés után lehet ki- és behajtani, fertőtlenítő pontokat alakítottak ki a határátkelőknél és Hegyeshalomtól Esztergomig is csak fertőtlenítés után lehet fel- vagy lehajtani az M1-es autópályáról – ismertette a bevezetett intézkedéseket Nagy István.

Kérdésre válaszolva Nagy István elmondta, hogy a dunakiliti és darnózseli telepeken lévő állatok elföldelésére folyamatban van a terület kijelölése.

Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője azt mondta, hogy a ragadós száj- és körömfájással kapcsolatban bevezetett szabályok betartása "nemcsak a józan ész megkívánta követelmény, hanem ez az alapfeltétele az eredményes védekezésnek". A szabályok megsértése bűncselekmény is lehet, az elkövetőkkel szemben eljárást indítanak - tette hozzá.

Elmondta, hogy a rendőrség nyomozást indított a közösségi médiában vasárnap megjelent videó készítésének körülményeiről.

Beszélt arról is, hogy a fertőzéssel érintett telepeken a rendőrség munkatársai is jelen vannak, akik a fertőtlenítési eljárások rendjét monitorozzák. Kitért arra is, hogy a nyitva lévő magyar-osztrák határátkelőknél reggel torlódás alakult ki.

Arra kérte az útnak indulókat, hogy figyeljék a folyamatosan frissülő információkat a police.hu oldalon. Az osztrák féllel felvették a kapcsolatot a helyzet kezelése érdekében - tette hozzá.

A Kisalföld.hu tájékoztatása szeirnt ,az agrárminiszter arról is beszélt, hogy sok felelőtlenséget tapasztalnak a lakosság részéről, akár a katasztrófaturizmus, szenzációhajhászás miatt olyan felvételek készítése, ami súlyos károkat okoz. Az illetéktelen behatolások súlyos járványügyi kockázatot jelentenek, az ott készült felvételek olyan hatást gyakorolhatnak, amire nincsenek felkészülve.