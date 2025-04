Webshoptrükkök: ki vásárol okosabban a neten?

Nincs abban semmi meglepő, hogy a különböző generációk eltérő stílusban vásárolnak, de az már érdekes, hogy ki milyen szempontokat vesz figyelembe, amikor költi a pénzét. A fiatalabb vásárlók – főleg a Z generáció és az ezredfordulósok – gyakrabban vásárolnak divatholmikat az interneten, mint az idősebb generációk. Ha a szüleik vagy nagyszüleik teszik ugyanezt, őket elsősorban a tervezett és szezonális igények vonzzák a webshopok világába. Az idősebb vásárlók jellemzően a kedvezményeket részesítik előnyben, a fiatalabbakat a kiváló minőség hozza lázba, az húzza be a vásárlásra – derült ki egy nemzetközi kutatásból.

A webshopok kiemelt ügyfelei a huszonévesek lesznek hamarosan / Fotó: Shutterstock

Az ezredfordulón születettek és a fiatalabb, Z generációs fogyasztók csaknem fele havonta vásárol különféle divatcikkeket – ruhát, ékszert, táskát, egyéb kiegészítőket. A nők és az idősebb vásárlók – főleg az ötvenes X generáció és a hatvanas és még idősebb baby boomerek – az exkluzív kedvezményekre és jutalmakra vadásznak, a vásárlók fele ezekben a korosztályokban kifejezetten az engedményekre utazik.

A fiatalok a minőségi cuccokat keresik a webshopban is

Az elemzés szerint a magas minőség erős motivációs tényező a Z generáció (24 százalék) és az ezredfordulósok (30 százalék) számára is. Ahogy korábban a Világgazdaság is megírta, a luxusparfümök piacán is megjelent a generációs szakadék, a Z generáció igényeit nem lehet figyelmen kívül hagyni, a nagy márkák keresik az ő kegyeiket is.

Eközben a kiskereskedelmi cégek azon dolgoznak, hogy megtalálják a vásárlók vonzásának és megtartásának legjobb módszereit. A szakértők azt mondják, egyetlen jó megoldás nincs, a kiskereskedők és a márkák is fontolják meg a marketingakciók keverékét, beleértve a mesterséges intelligencia által vezérelt személyre szabott ajánlatokat. Ma már a mindenkire érvényes ajánlat nem működik, mert nem fog mindenkinek ugyanaz tetszeni, ezért minimum életkorra és nemre szűrni kell – tanácsolják.

Miért nem fejezik be a vásárlást?

A nők 36 százaléka szerint az exkluzív kedvezmények, akciók vagy jutalmak miatt tér vissza egy webshopba. A férfiak 24 százaléka viszont azt válaszolta, hogy egy hűségprogram vagy a tagoknak szóló juttatások vonzzák őket. A jelentés azt is megállapította, hogy számos tényező játszik szerepet abban, ha a fogyasztó végül nem fejezi be a megkezdett vásárlást.