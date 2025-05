Megnéztük, mi várható az árrésstop kivezetése után

„Nem igazán látok erre esélyt, hogy ezek az árak maradnak az árrésstop kivezetése után” – mondta lapunknak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő szenior makrogazdasági elemzője.

Hozzátette: ha árrésstop nélkül is elérhetők lettek volna az alacsonyabb árak, akkor az intézkedés bevezetésére sem lett volna szükség. A hatás ugyanakkor nem egységes:

terméktől függően jelentős eltérések lehetnek az alkalmazott árrésekben.

Míg például a csirkemellfilé már az árrésstop előtt is viszonylag alacsony, 10 százalék körüli árréssel került a polcokra, addig más termékek – például a nem saját márkás tej vagy liszt – esetében ez az érték akár 60-70 százalékot is elérhetett. A kereskedelmi láncok továbbra is termékspecifikusan alkalmazzák majd az árréseket, így egyes árucikkeknél akár az ár duplázódása sem zárható ki, míg másoknál nem várható változás – jegyezte meg az elemző.

Meddig maradhat velünk az intézkedés?

Felhívta a figyelmet arra is, hogy jelen állás szerint az árrésstop május végéig van érvényben, de a hosszabbítás lehetősége nyitott. Regős Gábor szerint elképzelhető, hogy a kivezetés július elején történik meg, amikor a bázishatások miatt az intézkedés megszűnése kisebb inflációs sokkot eredményezne. Ugyanakkor nem zárható ki az sem, hogy az árrésstop az év végéig vagy akár jövő év elejéig is hatályban marad – tette hozzá.

Így spórolnak a háztartások az árrésstoppal

Bár pontos számokkal az áprilisi inflációs adatokat követően lehet majd szolgálni, előzetes becslések szerint az árrésstop közvetlenül 0,8-1,0 százalékponttal csökkenti az inflációt. „Egyszázalékos különbség már érzékelhető lehet a vásárlók számára, ugyanakkor fontos látni, hogy az árak így is magasabbak, mint egy évvel ezelőtt” – hívta fel a figyelmet a közgazdász. Vannak azonban

olyan termékek, amelyeknél látványos árcsökkenés következett be, és ez a tudatos, árakat figyelő fogyasztók számára már jól érzékelhető.

Élelmiszer-biztonsági aggályok nem indokoltak – de más kockázatok lehetnek

Az intézkedés nem befolyásolja közvetlenül az élelmiszer-biztonságot, mivel a beszerzési árak változatlanok maradnak – a kereskedelmi láncoknak nem áll érdeküben ezeket csökkenteni, hiszen az a saját árrésük rovására menne – mondta az elemző. Hozzátette, hogy előfordultak olyan esetek, amikor az árrésstopban nem érintett termékek árait is csökkenteni próbálták: egyes láncok 5 százalékos árcsökkentést kértek a beszállítóktól. Kiemelte: ez nem feltétlenül jár élelmiszer-biztonsági problémákkal, de

a minőség

vagy a mennyiség

csökkentését eredményezheti.

Már 894, az árfigyelőben figyelt élelmiszer ára ment le az árréscsökkentéssel

Idén március 13-hoz képest április 7-re több száz, az árfigyelőben figyelt élelmiszer ára lett kedvezőbb:

23 termék esetében 50 százalék feletti,

103 termék esetében 40–50 százalék közötti,

144 termék esetében 30–40 közötti,

169 termék esetében 20–30 százalék közötti,

199 termék esetében 10–20 közötti,

256 termék esetében 10 százalék alatti árcsökkenés volt.

42 terméknél nem volt árváltozás, illetve 60 termék volt érintett áremelkedésben. Az összes intézkedés alá vont termék esetében 18,8 százalékos átlagos árcsökkenés ment végbe.