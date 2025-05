Aszály elleni védekezés: Magyarország szintet lépett

Megalakult az aszályvédelmi operatív törzs – jelentette be Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, ugyanis minden tudományos és szakmai elemzés szerint Magyarország idén is aszályos év elé néz, annak ellenére, hogy most esik az eső.

Nagy szükség van aszályvédelmi operatív törzs munkájára/Fotó: Mediaworks

A kormányfő felidézte, hogy nem új keletű a probléma, hiszen Magyarországon hol az árvízzel, hol a belvízzel, hol az aszállyal kell megküzdeni. Idén pedig aszályos év várható. Orbán Viktor közölte, hogy az operatív törzs tagjaival számba vették az aszály következményeinek enyhítésére és a károk mérséklésére rendelkezésre álló eszközöket és erőforrásokat.

A miniszterelnök arra kérte a gazdákat, hogy működjenek együtt az operatív törzzsel, hiszen közös érdek, hogy a földeken is sikeres évet zárjunk.