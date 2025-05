Falusi CSOK: mérföldkőhöz ért az otthonteremtési program – így lehet akár 70 millió forintot is igényelni

Átlépte az ötvenezret a falusi CSOK-ot igénylő családok száma – jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos csütörtökön Facebook-oldalán. Gyopáros Alpár azt írta, az 5 és fél éve elérhető otthonteremtési támogatási forma 2631 faluban igényelhető ingatlanvásárlásra, -bővítésre és -felújításra. Eddig 300 milliárd forint támogatáshoz jutottak a vidéki családok a falusi CSOK-on keresztül, a gyermeket vállalók pedig akár 15 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kérhetnek, a CSOK+ kombinálásával akár 70 millió forint is igényelhető – közölte.

A falusi CSOK-nak köszönhetően már 300 milliárd forinthoz jutottak a vidéki településeken élő családok / Fotó: Science Photo Library via AFP

Bejegyzéséhez hozzászólásban csatolta a Magyar falu program honlapját, amely szerint „a kormány a vidéki Magyarország iránti elkötelezettségét és támogatását semmilyen nehézség, semmilyen külső tényező nem tudta megakadályozni az elmúlt években, legyen szó akár a háborúról, a gazdasági inflációról vagy a Covidról”, és a falusi CSOK nemcsak megmaradt, hanem folyamatosan bővült is.

A kormány nemcsak könnyített az igénylés folyamatán, hanem a támogatási összegeket is megemelte, így tavaly januártól csaknem 50 százalékkal magasabb a vissza nem térítendő támogatások összege: két gyermek esetén például négymillió forinttal, három gyermek esetén 15 millió forinttal számolhatnak a szülők – olvasható a weboldalon.

Adó-visszatérítési támogatással is élhetnek a családok a falusi CSOK keretében

Mint írták, a falusi CSOK 2020. január 1. óta kiegészült az adó-visszatérítési támogatással is, melyet nemcsak a gyermekes családok, hanem bárki igényelhet ház- és lakásfelújításra, aki rendelkezik ingatlannal a támogatással érintett településeken.

A honlap szerint „a kormány elkötelezett a családok és a magyar vidék mellett, így mind a családpolitikai intézkedések, mind a Magyar Falu Program támogatásai továbbra is elsőbbséget élveznek Magyarországon”.