Lakossági riasztást adott ki a Magyar Nemzeti Bank: visszatértek a csalók, de van ellenszer

Kiberbűnözés: így működik, és ezt lehet tenni ellene

A kiberbűnözés okozta globális kár már meghaladja a 10 ezermilliárd dollárt – ez a világ GDP-jének közel 10 százaléka –, és 2028-ra várhatóan eléri a 14 ezermilliárdot is. A KiberPajzs program és a Cyber Islands szakmai háttérbeszélgetésén elhangzottak szerint a támadásokat nem magányos hekkerek, hanem professzionálisan felépített bűnszervezetek hajtják végre. Ezek a csoportok célzottan gyűjtenek fizetési adatokat, gyakran adathalászattal, majd azokat eladják vagy felhasználják – mindezt gyakran a dark weben, amely az illegális online kereskedelem fő terepe.

A kibertámadások egyre kifinomultabbak, sokszor mesterséges intelligencia és automatizált eszközök támogatják őket, sőt, „támadás mint szolgáltatás” formájában is elérhetők a sötét weben. Az egyik legveszélyesebb csalástípus a „pig butchering”, amely hosszú távú bizalomépítésre alapozott megtévesztés. A védekezés kulcsa továbbra is az edukáció: ezért indította el a Magyar Nemzeti Bank és a Bankszövetség a KiberPajzs programot, amelyhez azóta több állami és piaci szereplő is csatlakozott. Az információhiány és a hamis biztonságérzet ugyanis még mindig a legnagyobb kockázat.