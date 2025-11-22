Deviza
hadiipar
Németország
leopard 2
tank

Bemutatták az új német szupertankot, nincs párja a világon: ezek az országok kapják meg először, Putyin ebbe belesápad – videón a Leopard 2A8

A Bundeswehr 123 darabot rendelt a tankból. Bemutatták a Leopard 2A8-at, amely Trophy aktív védelmi rendszerrel, korszerűbb páncélzattal és teljesen új digitális tűzvezető rendszerrel érkezik.
VG
2025.11.22, 06:10
Frissítve: 2025.11.22, 06:24

A német–francia KNDS védelmi konszern bemutatta a Leopard 2 fő harckocsi legújabb, a Leopard 2A8 jelzésű változatát. A cég szerint ez az első teljesen új építésű Leopard 1992 óta, mivel az elmúlt több mint 30 évben a Leopard 2 minden újabb változata (pl. 2A5, 2A6, 2A7) régi, már korábban legyártott és szolgálatban álló tankok alapos átépítésével, modernizálásával készült.

Leopard 2A8, tank, német
Az új Leopard 2A8 / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A mostani 2A8-asok viszont gyárilag, elejétől a végéig újként gördülnek le a gyártósorról. A DefenseNews emlékeztet: a Bundeswehr 123 darab 2A8-at rendelt, a szállítmányok 2027-ben indulnak és 2030-ig tartanak. A közel 70 tonnás harcjármű legfontosabb újdonsága az izraeli Rafael Trophy aktív védelmi rendszere (APS), amely a bejövő páncéltörő rakétákat és lövedékeket még a találat előtt semlegesíti.

Leopard 2A8: bemutatták az új német szupertankot

A német védelmi minisztérium közlése szerint a rendszert korábban már tesztelték, és beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Emellett jelentősen továbbfejlesztették a páncélvédelmet, a digitális helyzetfelismerő és tűzvezető rendszereket, valamint a legénységi kijelzőket. A fő fegyverzet változatlanul a Rheinmetall 120 mm-es L55 sima csövű ágyúja maradt.

A Panczelosok.hu szerint Leopard 2A8 tervezéséhez a Leopard 2A7HU harckocsi bázisát és tapasztalatait is nagymértékben felhasználták. Az első új harckocsik Litvániába kerülnek, ahol a német vezetésű NATO-dandár részeként szolgálnak majd. A 2A8 iránt élénk az érdeklődés: a német rendelés mellett Litvánia, Hollandia, Csehország és Norvégia is szerződést kötött vagy tárgyal a típus beszerzéséről.

A Leopard 2 így továbbra is Európa egyik legelterjedtebb és legmodernebb fő harckocsija marad a következő évtizedekben.

A héten a német hadiipar egy másik újdonsága is bemutatkozott: a PzH 2000 önjáró löveg legújabb, A4-es változata. Ennek a típusnak modernebb az elektronikája, új Centurion tűzvezető rendszert kapott, és a kezelőszemélyzetnek is kényelmesebbé, ergonomikusabbá tették a belső teret. A Bundeswehr 22 darabot rendelt belőle, 2026 és 2029 között érkezhetnek meg a csapatokhoz.

Milliárdos fegyverkezésbe kezdett Románia: NATO-kompatibilis haderőt építenek a keleti szárny védelmére

Románia az elmúlt évtizedben teljes haderő-modernizációba kezdett: vadászgépeket, páncélosokat, tüzérségi eszközöket, haditengerészeti járműveket és drónokat vásárol, miközben célja, hogy mindezt egyre nagyobb arányban hazai gyártásban állítsa elő. A fejlesztések egyszerre szolgálják a NATO-integrációt, a nemzeti védelmet és a román hadiipar megerősítését.

