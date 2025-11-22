Bankbetét vagy állampapír? – Könnyű teljesen elveszni: mutatjuk, mi hoz kiemelkedő hozamot

2025 végéhez közeledve ismét érezhetően nő az érdeklődés a biztonságos, kockázatmentes megtakarítási formák iránt. A bizonytalan gazdasági környezetben sokan keresik azt a konstrukciót, amely legalább néhány hónapra, vagy akár több évre is kiszámítható hozamot biztosít. A kérdés azonban egyáltalán nem egyszerű: melyik jár jobban jelenleg – a bankbetét vagy az állampapír? A válasz nagyrészt azon múlik, milyen időtávban gondolkodunk.

Bankbetét vagy állampapír? – Erről kevesen tudnak a jelenlegi piacon / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az alábbi elemzésben egymillió forint példáján keresztül vizsgáljuk meg a legjobb rövid távú – 3 hónapos – és hosszabb távú – 5 éves – megtakarítási lehetőségeket, az aktuális piaci ajánlatokra támaszkodva. Az összehasonlításból jól kivehető, hogy mást éri meg választani néhány hónapra, és egészen mást több évre.

Rövid táv: meglepően erős bankbetéti ajánlatok 3 hónapra

A hazai bankok között szinte versenyfutás indult a rövid távon kínált magas kamatok miatt. Évek óta nem láttunk olyat, hogy bankbetétben 3 hónapra ilyen magas évesített kamat is elérhető legyen.

Ezen a téren két szereplő emelkedik ki igazán, a K&H és a Gránit Bank, ahol most 8 százalékos ajánlatot is találhatunk.

A K&H „Rajt betét” minden különösebb feltétel nélkül kínál 8% EBKM-et, mindössze a leköthető minimum összeget, 500 000 forintot kell elérni. Egyszerű, átlátható, gyorsan igénybe vehető – nem véletlenül lett az egyik legnépszerűbb rövid távú forma. A 3 hónapos időszakra vetítve 1 millió forint után bruttó 20 ezer, nettó 14 400 forintot hoz, mivel a kamatot 15 százalék szja és 13 százalék szocho terheli.

A Gránit Bank „Hozampáros betétje” szintén 8 százalékos EBKM-el fut, azonban egy jelentős feltételt szab: ugyanannyi összegben kell mellé befektetési jegyet vásárolni. Ez némileg bonyolítja a konstrukciót, de aki vállalja ezt a plusz lépést, ugyanúgy számolhat a nettó 5,76 százalékos (kamatadó- és szocholevonás után) évesített hozammal, ami a jelenlegi piaci környezetben továbbra is kiemelkedően jónak számít.

Ilyen rövid időre a Diszkont Kincstárjegyet (DKJ) érdemes összevetni bankbetétekkel,

például a D260429 sorozatszámú papír, aminek az érvényes várható hozama kb. 5,9 százalék és ami legalább ennyire fontos: adómentesen.

Így a fél évre történő lekötés esetében a DKJ összességében már enyhén jobb választás lehet, mint a három hónapos bankbetétek évesített nettó hozama.