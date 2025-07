Tanulmány: így nyitott kaput Brüsszel az ukrán élelmiszernek – az „érzékeny” változás csak eztán jön

Az Európai Unió kibővítette az Ukrajnából származó agrártermékek vámmentes exportját, lehetővé téve, hogy további mezőgazdasági áruk jöhessenek be az EU piacára vámmentesen. A módosítás teljes mértékben megnyitja az uniós piacot az úgynevezett kevésbé érzékeny termékek, például a fermentált tej vagy a szőlőlé előtt – derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány tanulmányából.

A vaj, a sovány tejpor, a glutén, a zab és az árpadara kvótái az elmúlt évek legmagasabb szintjére emelkednek. Az olyan érzékeny termékek esetében, mint a cukor, a baromfi, a tojás, a búza, a kukorica és a méz, az EU kvótaemelése korlátozott lenne. Más húsok esetében nem engedélyeztek további mennyiségeket.

A búza esetében a korábbi vámmentes 1 millió tonnát 1,3 millió tonnára növelték.

A cukor vámmentes kvótáját 20 ezer tonnáról 100 ezer tonnára bővítették.

Az árpa vámmentes kvótája 350 ezer tonnáról 450 ezer tonnára emelkedett.

A baromfihús korábbi 90 ezer tonnában meghatározott vámmentes kvótáját 120 ezer tonnára emelték.

A megállapodás tartalmazza azt is, hogy Ukrajna is megnyitja piacait a korábbihoz képest jelentősebb módon az európai baromfi, sertéshús és cukor előtt. Az ország emellett vállalta, hogy 2028-ig igazítja termelési normáit az uniós mezőgazdasági termeléshez és szabályozáshoz is.

A 2022 és 2024 közötti adatok alapján egyértelműen a búza, az árpa és a baromfihús exportértéke növekedett a legnagyobb arányban az ukrán termékek közül. Növekedést jelez a cukor (finomított és feldolgozatlan) és a fermentált tejtermékek exportértéke is. Az utóbbi esetében a 2022-es 4,6 millió dolláról 2024-re 17,6 millió dollárra nőtt a kivitel értéke, elsődleges felvásárlója Moldova volt.

A 2022-es értékhez képest csökkent azonban a vaj exportja: 2022-ben 85,4 millió dollárt ért el a kivitel ennél a terméknél, 2024-ben pedig csaknem a felére esett vissza, 48,8 millió dollárra.