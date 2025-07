Felpörgés ígérkezik az áruhitelek piacán – az iskolakezdés sok igénylést tartogathat

Újabb nagy hullámot hozhat az áruvásárlási hitelek iránti keresletben a július és szeptember közötti időszak, hiszen az iskolakezdés előtti hónapokban mindig megnő az érdeklődés a konstrukciók iránt – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a Biztos Döntés pénzügyi szakértője.

Kölcsön: felpöröghet az áruhitelek piaca / Fotó: Shutterstock

Miután – tette hozzá – a szülők többnyire ilyenkor szerzik be a szükséges iskolai eszközöket (elsősorban laptopokat, egyéb informatikai cikkeket), a karácsonyi szezon mellett ez tekinthető a legfontosabb időszaknak az áruvásárlási hitelek szempontjából.

Rá is férne a kereslet élénkülése a piacra

Az áruhitelpiac első öthavi teljesítménye alapján nem is lenne baj, ha a nyár érezhető keresletbővülést hozna

– vélekedett a Biztos Döntés pénzügyi szakértője. Hozzátette: 2025 első öt hónapjában 13,9 milliárd forintnyi áruhitel-szerződést kötöttek a pénzügyi szolgáltatók, ami érezhető mértékben – 16,4 százalékkal – elmaradt az egy évvel korábbitól.

Hasonló mértékű visszaesést mutatnak a Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikái a szerződések számánál is: január és május között összesen 54,9 ezer alkalommal nyújtottak finanszírozást a pénzügyi szolgáltatók, ami nagyjából 15 százalékos csökkenés éves alapon. Érdekes viszont, hogy

a megkötött szerződések átlagos összege nagyjából szinten maradt: 253,2 ezer forintra csökkent a 2024 első öt hónapjára kimutatható 257,8 ezerről.

Gergely Péter szerint abban, hogy az áruvásárlási hitelek iránti érdeklődés az egy évvel korábbinál jóval visszafogottabban alakult január és május között, több tényezőnek is szerepe lehetett. Az egyik, hogy a fő vetélytársnak tekinthető személyi kölcsönök piacán drasztikusan megnőtt a kereslet, miközben a dolgozó fiataloknak szóló munkáshitel is megjelent a piacon. Az pedig – emelte ki a szakértő –, hogy a SZÉP-kártyákon rendelkezésre álló összeg fele január óta lakásfelújításra is fordítható, vélhetően szintén nem használt az áruhitelek iránti érdeklődésnek, hiszen a lakásfelújítás ennél a terméknél is nagyon gyakori felhasználási cél.

Sport nélkül nem megy

A Biztos Döntés pénzügyi szakértője szerint azt is érdemes figyelembe venni, hogy

az idén nem volt olyan, széles tömegek érdeklődésére számot tartó sportesemény, amely a szórakoztatóelektronikai cikkek piacán keresztül az áruhitelekénél is erősebb érdeklődést hozhatott volna az év első felében.

A Biztos Döntés pénzügyi szakértője szerint az áruhitelek iránti érdeklődést mérsékelhette az is, hogy az elmúlt időszakban több, kedvező árazású, kis összegű gyorskölcsön is megjelent a piacon, illetve a bankok egy része látványosan csökkentette a kamatokat a legalsó összegsávba tartozó – egymillió forint alatti – személyi kölcsönöknél, így egyre több alternatíva közül válogathatnak azok, akik néhány százezer forintnyi hitel felvételében gondolkodnak – akár néhány hónapnyi futamidővel is.