Ennyi volt: váratlanul bebukott Amerika legnagyobb akkumulátorgyár beruházása, meggondolták magukat az ázsiaiak — most marakodnak a koncon

A Ford és a dél-koreai akkumulátorgyártó óriás, az SK On bejelentette, hogy megszüntetik a "BlueOval SK" néven futó, 11,4 milliárd dolláros közös akkumulátorgyártási vállalkozást, ami komoly felfordulást jelent az Egyesült Államok elektromosjármű-ellátási láncában — közölte az e-cars.

Az akkumulátorgyártás megszüntetése felfordulást okozott az amerikai Ford vállalatnál is. / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A döntés értelmében a felek gyakorlatilag felosztják egymás között az eddig közösen épített három hatalmas akkumulátorgyárat: a kentuckyi üzemek a Fordhoz kerülnek, míg a tennessee-i létesítményt az SK On veszi át.

Teljes szakítás: a gyárak felosztása

Mostanra azonban az SK megerősítette azokat a korábbi értesüléseket, amelyek szerint teljes egészében felszámolják a közös vállalati struktúrát. A bejelentés szerint a Ford teljes tulajdonjogot szerez a két kentuckyi akkumulátorgyár felett.

Ezek közül az egyik üzem már az idei év elején megkezdte a kezdeti termelést, míg a másik még építés alatt áll.

Az SK On ezzel párhuzamosan átveszi a tennessee-i BlueOval City akkumulátorgyár tulajdonjogát, amely a jövőben önállóan szolgálhat ki jóval szélesebb ügyfélkört.

A Ford hallgat, az SK viszont beszédes

A Ford tudomásul vette az SK közleményét, de nem kívánt érdemben reagálni a döntésre. A vállalat mindössze ennyit közölt:

Tisztában vagyunk az SK bejelentésével, és jelenleg nincs további megosztanivalónk.

Ezzel szemben a dél-koreai gyártó meglepően nyíltan beszélt a háttérről, és elmondta, hogy a szétválás lehetővé teszi számukra, hogy ne csak a Ford számára, hanem elektromos járművekhez és energiatároló rendszerekhez is szállítsanak akkumulátorokat, jóval szélesebb ügyfélkörnek.

Miért lépett ki az SK?

Ez gyakorlatilag megerősíti, hogy az SK On nem kívánt kizárólag a Ford gyártási volumenéhez kötődni, amely az elmúlt évben jelentős ingadozást mutatott. Közben az amerikai autógyártó folyamatosan finomítja elektromosautós stratégiáját.

Az SK On külön kiemelte, hogy terjeszkedni kíván az energiatároló rendszerek, vagyis az ESS-piac irányába,

amely jelenleg gyors növekedési szakaszban van, és ebben kulcsszerepet szánnak a tennessee-i gyár kapacitásának.