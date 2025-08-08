Mobilappok: hemzsegnek bennük a kockázatok, de van megoldás – mutatjuk

Az alkalmazásboltok segítségével bárki könnyedén letölthet szinte bármilyen applikációt, ami előre szórakoztatónak, hasznosnak tűnik. Azonban nem árt óvatosnak lenni a letöltések előtt, mérlegelni az adatbiztonsági szempontokat, mivel előfordulhat, hogy az ingyenes app később fizetési kötelezettséggel jár, vagy éppen a személyes adatainkra jelenthetnek veszélyt egyes alkalmazások – áll a GVH közleményében.

Adatbiztonság: Számtalan applikáció letöltése is kockázatos / Fotó: Mateusz Slodkowski / Shutterstock

Néhány hasznos tanács a letöltés előtt – fókuszban az adatbiztonság

• Ismert alkalmazásboltból (App Store, Google Play) töltsön le applikációkat és mindig olvassa el a fogyasztói véleményeket! Az ismeretlen forrásból letöltött alkalmazások kockázatot jelenthetnek.

Csak az alkalmazás működéséhez szükséges engedélyeket fogadja el!

Nézze át a telepítés megkezdése előtt, hogy az applikáció mely más funkciókhoz/alkalmazásokhoz kíván a későbbiekben hozzáférni (pl. névjegyekhez, fotókhoz, kamerához, vagy akár az eszköz helyadataihoz).

• Olvassa el az alkalmazás adatvédelmi szabályzatát! Az adatvédelmi szabályzatból kiderül, hogy az alkalmazás megosztja-e mással az Ön adatait.

• Tájékozódjon, hogy az alkalmazás valóban ingyenes-e vagy esetleg felmerülhetnek később költségek az applikáció használatával!

• Mindig használjon erős és egyedi jelszavakat.

• Lehetőség szerint alkalmazza az úgynevezett „kétlépcsős” azonosítást/hitelesítést!

A már letöltött applikációknál is érdemes figyelni – mutatjuk, mire

• Nézze át az egyes alkalmazásainak adott engedélyeket! Győződjön meg arról, hogy telepített alkalmazásai csak a valóban szükséges információkhoz férhetnek hozzá, és távolítsa el a szükségtelen engedélyeket. Fordítson különös figyelmet azokra az alkalmazásokra, amelyek hozzáférnek a névjegyzékhez, a kamerához, a tárhelyhez, a képekhez, a helyadatokhoz és a mikrofonhoz.

• Tartsa naprakészen az alkalmazásokat és a készüléke operációs rendszerét!

Az elavult szoftverrel rendelkező alkalmazások nagyobb veszélynek vannak kitéve, ezért szükség van az alkalmazások frissítésére.

• Törölje azokat az alkalmazásokat, amelyeket nem használ, így csökkentheti az adatgyűjtés kockázatát!

• Legyen óvatos, amikor közösségi fiókokkal (pl. Facebook, Google fiók) jelentkezik be egyes alkalmazásokba! Előfordulhat, hogy az alkalmazás integrálva van a közösségi oldalakkal, ilyen esetben pedig információkat gyűjthet az ön közösségi fiókjából. Biztonságosabb, ha az alkalmazásokba való belépéshez az e-mail-címét használja és egyedi jelszót ad meg!