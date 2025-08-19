Deviza
Megugrott az utazási kedv az augusztus 20 utáni napokra – ide foglaltak szállást a magyarok

A szerdai munkaszüneti naphoz sokan szeretnek hozzácsapni pár nap szabadságot. Augusztus 20. környékén idén is megnőtt a belföldi szállásfoglalások száma.
2025.08.19, 18:33

Az augusztus 20-i érkezésre szóló szállásfoglalások száma 58 százalékkal nőtt az előző szerdához képest, és a Szallas.hu adataiból az is kiderül, hogy a munkaszüneti napot sokan megtoldják még egy-két nap szabadsággal – közölte a szállásfoglaló portál kedden.

szállásfoglalás, utazás, turizmus, augusztus 20
Augusztus 20. környékén is a Balaton az egyik legnépszerűbb úti cél / Fotó: Németh Levente

A foglalások harmada a Balaton térségébe szól, 16 százalékuk az észak-magyarországi régióba, és 10-10 százalékuk a nyugat-dunántúli, az észak-alföldi és a dél-alföldi régiókba. Ebben az időszakban a vendégek körében

  1. Siófok,
  2. Budapest,
  3. Hajdúszoboszló,
  4. Eger,
  5. Balatonfüred és
  6. Gyula

a legvonzóbb úti cél, de a foglalási adatok alapján népszerű Debrecen, Hévíz, Nyíregyháza és Balatonlelle is.

Minden harmadik foglalás két éjszakára, minden ötödik három éjszakára szól. A foglalások negyede egyéjszakás, a négynapos tartózkodások aránya 13 százalék. Az ötéjszakás vagy hosszabb foglalások 9 százalékot tesznek ki. A foglalások háromnegyede 170 ezer forint alatti.

Augusztus 20. környékén megnőtt a foglalási kedv

Az augusztus 1-jétől 17-ig terjedő időszakra szóló Szallas.hu-s foglalások száma 60 százalékkal, a vendégéjszakák száma pedig 79 százalékkal nőtt július ugyanezen időszakához képest. Tavaly augusztusban ugyanezt az időszakot vizsgálva a foglalások száma 35 százalékkal, a vendégéjszakák száma 55 százalékkal emelkedett júliushoz képest. A számok azt mutatják, hogy augusztusban ugyan jellemzően mindig többen utaznak, de idén a különbség még látványosabb, részben a viharos júliusi időjárás miatt.

A szállásfoglaló portál adatai szerint idén augusztus 1. és 17. között a legnépszerűbb belföldi úti célok között Siófok, Eger és Hajdúszoboszló vezette a rangsort, de Gyula, Balatonfüred, Budapest, Szeged, Hévíz, Nyíregyháza és Balatonlelle szintén a foglalási lista élén szerepelt.

Arra azonban a nyaralás során is figyelni kell, hogy augusztus 20-án a boltok többsége zárva lesz.

